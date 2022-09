Dopo l’estate, il peso è un problema per tante donne. In tanti si sono ritrovate ingrassate dopo le ferie. E qualcuna avrà iniziato, magari, una dieta post vacanze estive, per perdere i chili di troppo.

Magari, in estate, ma non solo, abbiamo provato delle soluzioni valide per vestire curvy anche con la taglia 50, stupendo chiunque. Insomma, o con una dieta, o con l’outfit apposito, possiamo fare la nostra bella figura a livello di linea. Diverso è il discorso su come vestirsi in base all’altezza.

Come valorizzare l’altezza è importante per figurare sempre al top

Sono diversi i trucchi ai quali possiamo ricorrere se non siamo particolarmente alte valorizzando, in ogni caso, la nostra altezza. Come vestirsi con 1.50 o 1.60 di altezza, insomma, potrebbe non essere più un problema per tante.

Di regola, dovremmo evitare tacchi eccessivamente alti. O anche accessori grandi. C’è anche chi suggerisce una misura specifica che non dovrebbe mai essere valicata. Ovvero, quella dei 10 cm di tacco. Anche gli stivali vogliono la loro parte. Indossarli che superino il ginocchio non aiuta.

L’outfit per donne e ragazze basse va curato con grande attenzione

Anche i pantaloni hanno la loro importanza. Magari, siamo patite di quelli a vita bassa, ma è un grande errore che potremmo fare. Il cavallo basso, insomma, se non siamo particolarmente alte, è qualcosa dal quale rifuggire. Tutta la vita meglio un jeans decisamente a vita alta che ha la prerogativa di allungare la nostra figura.

Anche i colori, ovviamente, sono importanti. Gli esperti consigliano di affidarsi sempre a tinte uniche, evitando troppo le fantasie. E, tra i colori, il verde, blu e nero dovrebbero essere al primo posto nell’armadio di casa. Al massimo, potremmo giocare con le tinte degli accessori. In quel caso, anche quelli colorati potrebbero farci fare una bella figura.

Come vestirsi con 1.50 o 1.60 di altezza e cosa non mettere se siamo basse

Una bella cintura in vita, poi, potrebbe esaltare i maxi-dress. In modo da giocare con la parte superiore, da lasciar più morbida sotto il seno. È vero che i maxi-abiti sono sconsigliati, di base, per chi è basso, però, in questo modo si potrebbe ovviare alla carenza di centimetri.

Anche le gonne lunghe, a volte, potrebbero non essere indicate se siamo alte non più di 1.60. Così come gli abiti vaporosi o oversize. Insomma, ci sono tanti modi per ben figurare anche se siamo sotto l’altezza media delle donne che è di 164,6 centimetri.

