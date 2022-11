Come vendere o affittare casa con successo su Internet per guadagnare evitando i possibili rischi?

Molte famiglie detengono ricchezza immobiliare, ossia con una parte del patrimonio detenuto in case e immobili vari. Può trattarsi di una seconda casa in città o in Provincia, oppure della casa al mare o in montagna. C’è chi invece detiene locali commerciali o box auto o un terreno di proprietà che non intende più coltivare.

Ora, a volte si pensa di liquidare questi beni o di metterli a rendita tramite l’affitto. Il pensiero primo corre all’annuncio in rete, per massimizzare l’operazione: ossia zero costi e tanta resa. Tuttavia, anche questo sentiero nasconde insidie che vanno ponderate al meglio. Vediamo allora come vendere o affittare casa con successo su Internet e rendere vincente l’operazione.

Curare l’annuncio di una casa in vendita o in affitto

Una prima operazione da fare per chi si muove in autonomia è quello di fornire quanti più dettagli possibili del proprio immobile. Piano, metratura, stato dell’immobile, presenza dell’arredo o meno, box auto, certificazioni disponibili, etc. sono elementi che andrebbero forniti subito. Parimenti andrebbero caricate le foto dall’esterno e dall’interno dell’appartamento, magari fornendo dei dettagli in primo piano.

Tutto questo insieme di dati serve per scremare sin da subito il mercato. Chi non si riconoscerà nelle informazioni fornite dall’annuncio eviterà di contattarci. Si avrà un enorme guadagno di tempo sia dal lato di chi offre (vende o affitta) sia di chi cerca.

Il contratto si firma solo quando il prezzo è conveniente per entrambi

Un altro elemento che spesso si sbaglia è il prezzo richiesto, in genere sopravvalutato rispetto alle reali valutazioni di mercato. La ragione che si cela dietro questa visione relativamente distorta è più o meno comprensibile. Spesso si dispone di uno solo o pochissimi immobili da mettere a mercato, per cui su di essi si addossano tutte le aspettative nutrite. Inoltre entra in gioco la componente emotiva, soggettiva, che porta a sopravvalutare i propri averi.

Meglio farsi aiutare da un esperto di mercato, ad esempio chiedendo consulenza a un agente immobiliare, per individuare un prezzo equo. Anche in questo caso ne guadagnerebbero i tempi di ricerca del potenziale affittuario e/o acquirente dell’appartamento.

Vediamo come vendere o affittare casa con successo su Internet ed evitare possibili rogne

Infine c’è da scegliere il portale adeguato su cui promuovere l’annuncio. Oggi il Mondo pullula di siti su cui potenzialmente caricare una data proposta commerciale. Tuttavia, è proprio quest’abbondanza di soluzioni che potrebbe condurre a effettuare una scelta sbagliata.

Più in generale, è meglio scegliere un portale ad hoc tipo un sito di annunci molto conosciuto e/o un sito immobiliare. Ne guadagneremmo in termini di maggiore visibilità. Parimenti si potrebbero considerare prima quali sono i portali più frequentati da chi cerca immobili, e poi pensare di caricarvi il proprio.