È Rossetti contro tutti al Grande Fratello Vip, «testa vuota non lo dici nemmeno a tua figlia»

Patrizia Rossetti a tutta forza. Nulla sfugge all’orecchio e al fiuto della donna. Inoltre, sia chiaro a tutti che bisogna portarle rispetto! L’assunto è chiaro e può essere la sintesi delle ultime puntate di Grande Fratello Vip. 63 anni, la conduttrice, regina dei salotti pomeridiani dedicati alle soap negli anni Ottanta, dà filo da torcere a molti dei suoi coinquilini. Rispetto ed educazione, grazie! Il messaggio adesso dovrebbe essere chiaro a tutti.

Tutti i nomi della Casa nel mirino

Dapprima il pri pro quo con Pamela Prati cui la Rossetti dice di essere particolarmente magra e la Prati si infuria. Poi è la volta di Attilio Romita, il giornalista che da ieri sera è in nomination. Con il supereroe del Tg, la Rossetti ha all’attivo diverse discussioni e si becca dell’ «imbecille» da parte del volto icona dell’informazione di qualità. Poi le chiederà scusa. Ma questi fatterelli fanno emergere una personalità tutto pepe. Anche sul caso Bellavia (che non regge alla vita da recluso nella casa per problemi di depressione), la Rossetti non le manda a dire. E con schiettezza da far paura gli fa capire che se «ha problemi rimanesse a casa». Insomma, il suo cuore non mostra segni di cedimenti. Donna tutta d’un pezzo, ha carattere da vendere a tutto dispetto delle televendite che potrebbero far pensare a professionisti di serie B nel Mondo della TV.

Anche Charlie Gnocchi le chiede scusa

È Rossetti contro tutti al Grande Fratello Vip dunque e l’ultimo bersaglio è Charlie Gnocchi. Il conduttore radiofonico di successo forse nemmeno poteva immaginare le conseguenze delle sue parole. E certamente d’ora in poi starà attento a misurare e pesare ogni lessema. Ma probabilmente, adesso è chiaro a tutti gli inquilini della Casa. Il povero Charlie nell’ambito di un gioco dà della «testa vuota» alla Rossetti. Probabilmente con la semplicità quasi complice di un amico. E invece no. La Rossetti non perdona. Prende l’affermazione e ne fa argomento di sfogo con Wilma Goich. Fino a dire al diretto interessato: «testa vuota non lo dici nemmeno a tua figlia». E anche Charlie, dopo Romita, chiede scusa. Che dire, la Rossetti si rispetta! Ed è bene lo capiscano in tanti. La conduttrice e presentatrice degli anni Ottanta, è schietta con la stessa foga per la verità di un infante che fa imbarazzare il politically correct dei genitori. E se qualcuno usa parole sbagliate e offensive, reagisce come un leone.

È Rossetti contro tutti al Grande Fratello Vip, è lei la rivelazione di quest’edizione

Se potevamo immaginare una donna che a 63 anni, a margine della ribalta televisiva, si piangesse addosso, dobbiamo ricrederci. La partita la gioca benissimo e viene fuori tutto il suo carattere. Anche il topless. Ma è un dettaglio, un fuori onda che però sfugge alla regia e in onda ci va eccome. Ma lei non ha bisogno di poggiarsi sulla forma fisica, che pure c’è. Qui viene fuori la verve. Non a caso anche ieri sera ne esce a testa alta. E in nomination ci finiscono Pamela Prati, Attilio Romita e Giaele. A buon rendere!