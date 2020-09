Come vendere le monete delle vecchie lire? Al riguardo occorre prima di tutto capire se le vecchie lire che si possiedono abbiano o meno un valore per la numismatica. Come riportato infatti in questo articolo, le monete delle vecchie lire spesso possono essere caratterizzate dall’assenza di valore commerciale e collezionistico. Ragion per cui, al fine di capire se si sia o meno in possesso di un tesoretto con le vecchie lire che sono conservate da anni, è fondamentale rivolgersi ad un buon negozio di numismatica.

Le tue monete delle vecchie lire quanto valgono? La rarità fa sempre la differenza

Come ogni oggetto, infatti, pure su come vendere le monete delle vecchie lire il loro valore di mercato corrente dipenderà anche dalla loro rarità. Recandosi presso un buon negozio di numismatica sarà possibile farsi valutare le monete delle vecchie lire. E facendo sempre attenzione nel farsi spiegare dettagliatamente perché abbiano un valore oppure no.

A questo punto, se davvero con le monete delle vecchie lire è possibile ricavare un buon gruzzolo, le strade da seguire sono due. Venderle al negozio di numismatica che offre di più. Oppure, conoscendo ora il loro reale valore, metterle all’asta online su piattaforme di commercio elettronico come eBay.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Come vendere le vecchie lire contattando i collezionisti di monete?

Ma c’è pure una terza via che è rappresentata dall’avvio di una trattativa privata con un appassionato di numismatica facendo sempre attenzione ai rischi di truffe e di raggiri. Se è molto interessato, infatti, il privato può magari riconoscerci una cifra che è un po’ più alta per le nostre vecchie lire rispetto al loro corrente valore di mercato.

Ma come contattare i collezionisti di monete? Al riguardo c’è da dire che in genere i collezionisti di monete che sono alla ricerca pubblicano inserzioni online sui forum tematici e sui siti Internet di annunci sul web. E quindi è facile trovarli ma sempre valutando la serietà della controparte con il vantaggio, rispetto alla vendita presso il negozio di numismatica, di non dover pagare le spese di intermediazione.