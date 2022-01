Comprare online è una comodità di cui molti non possono più fare a meno. Ormai, fare acquisti tramite ecommerce è diventata la normalità, sia perché è facile, sia perché spesso permette di risparmiare.

Può capitare di usare degli account condivisi con altre persone, soprattutto della stessa famiglia, come quello di Amazon. In questi casi, se si vuole fare un regalo o una sorpresa, potrebbe essere un problema. Tutti gli acquisti sono infatti visibili a chiunque abbia l’accesso a quell’account. Ma ecco due passi fondamentali per nascondere gli ordini e fare in modo che il regalo sia una vera sorpresa.

Come nascondere un ordine su Amazon da PC e cellulare in due semplici passaggi

Bastano due passaggi e solo un minuto di tempo per nascondere i propri acquisti su Amazon. Questo può essere necessario per non far vedere ad altre persone gli acquisti fatti, sia per questioni di privacy, sia per non rovinare la sorpresa.

Nascondere gli articoli è facilissimo. Una volta fatto l’accesso al proprio account, basta andare nella sezione “I miei ordini”. Qui c’è lo storico degli ordini fatti con i relativi dettagli.

In questa sezione è possibile fare varie azioni, come visualizzare le caratteristiche dell’articolo, comprarlo di nuovo o restituirlo.

In corrispondenza di ogni articolo c’è anche la scritta “Archivia ordine”. Possiamo quindi cliccarci sopra per fare in modo che non risulti visibile nella cronologia. Quando si archivia un ordine, non viene rimosso, ma nascosto e spostato nella sezione “Ordini archiviati”.

Dall’applicazione di Amazon sul cellulare non è possibile né archiviare gli ordini né vedere l’elenco di ordini archiviati. Con lo smartphone, quindi, seguire la stessa procedura appena vista andando su Amazon attraverso il browser che si usa di solito per navigare su Internet.

Alcuni consigli quando si acquista un regalo online

Prima di acquistare un regalo online, tenere a mente questi 10 passi per risparmiare soldi senza commettere errori. Una volta scelto, su Amazon è possibile specificare che si tratta di un regalo con alcuni vantaggi.

In particolare, se questa opzione è selezionata, il prezzo sulla distinta di imballaggio verrà nascosto, in modo che chi lo riceve non lo possa scoprire.

Si può anche aggiungere gratuitamente un bigliettino con un messaggio personalizzato. A pochi euro si può invece acquistare una bella confezione regalo, in modo da non doverci più pensare.

Inoltre, si può inviare tramite email la ricevuta del regalo al destinatario.

