La situazione è molto più comune di quel che si possa pensare. Si immagini di doversi connettere ad una rete WI FI di cui si ignora la password.

C’è, però, il computer di un amico o un parente che è già connesso, perché magari ha l’accesso impostato in maniera automatica. Per scoprire la password del WI FI viene in soccorso una procedura molto semplice. E vale la pena conoscerla, considerando quanto possa consentire di soddisfare un’esigenza comune.

Come sapere qual è la password della connessione a cui si è collegati

Sembrerà banale, ma la prima cosa da sapere per recuperare una password WI FI dal pc è conoscere quale connessione si sta usando. Per saperlo basterà passare con il mouse sulla barra di Start nella zona in cui ci sono data e ora.

Lì ci sarà anche l’icona della connessione senza fili: un puntino, da cui partono diverse linee curve ad arco. Semplicemente avvicinando il cursore, si avrà il nome della connessione da andare a considerare per la procedura descritta.

Come vedere la password WI FI dal pc in modo semplice

Vedere la password del WI FI su Windows 7, 10 o 11 è davvero facile attraverso il Centro connessioni di rete e condivisione. Tuttavia, in base alla versione del sistema operativo Microsoft, il percorso è leggermente diverso.

Chi ha Windows 7, cliccando su Start, dovrà cercare la voce Rete. Qui sarà disponibile Centro connessioni di rete e condivisione.

Con Windows 10 si dovrà partire sempre da Start, recarsi su Impostazioni e poi su Rete ed Internet, quindi su Stato ed infine su Centro connessioni di rete e condivisione.

In Windows 11, dopo aver cliccato su Start, si dovrà andare su Pannello di Controllo. Lo si trova digitando il nome nella barra di cerca. Dopo avervi avuto accesso, qui ci sarà Rete e Internet da selezionare. E poi ancora Centro connessioni di rete e condivisione.

Nella schermata che si aprirà bisognerà andare su Modifica impostazioni scheda, presente tra le voci della colonna sinistra. Ci si troverà di fronte a tutte le connessioni impostate nel proprio dispositivo.

Si potrà quindi individuare quella a cui si è connessi per poi cliccarci sopra due volte. Si aprirà una finestra, dove si dovrà selezionare Proprietà Wireless.

Dopo aver avuto accesso ad una nuova schermata, in alto si dovrà andare a selezionare la cartella Sicurezza. Si accederà ad un’altra serie di impostazioni, dove ci saranno tre voci. La terza sarà “Chiave di sicurezza di rete”, con a fianco la password che si sta cercando.

I caratteri saranno oscurati, ma in basso ci sarà l’opzione Mostra caratteri per visualizzarli. A quel punto si vedrà la chiave d’accesso.

Dove si trova la chiave di rete?

Quella descritta è la procedura attraverso cui si va ad individuare la chiave di sicurezza di rete. Ed è anche il sistema che fa capire come vedere la password WI FI dal pc sia davvero alla portata di tutti. Anche perché non bisogna dare per scontato il fatto che chiunque abbia particolare dimestichezza con la tecnologia.

Ad esempio, con il caldo o se il computer si spegne da solo si può verificare l’innalzamento della temperatura della macchina. Ma non tutti potrebbero sapere come fare per risolvere il problema. E anche in questo caso c’è la possibilità di avvalersi di qualche procedura che può risultare utile.

Lettura consigliata

Come aggiornare WhatsApp o capire se è già aggiornato in modo semplice