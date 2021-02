Da un lato c’è la necessità di evitare quanto più possibile i luoghi di assembramento. Quindi di evitare di recarsi, per esempio, alle Poste se non per reali necessità. Dall’altro c’è il normale diritto di ogni risparmiatore a capire come stanno evolvendo i propri risparmi nel tempo.

Rispondiamo in questa sede ai dubbi dei Lettori in merito a come vedere i Buoni fruttiferi postali e controllare i risparmi. E senza per questo motivo doversi recare all’Ufficio postale.

Come tenere sotto controllo i propri risparmi online

Se si è titolari di un Libretto Ordinario o Smart, è possibile visualizzare il saldo, i movimenti effettuati e anche i propri Buoni fruttiferi postali.

Per i titolari di un Libretto Ordinario basta accedere alla propria area personale del sito di Poste. Successivamente bisogna attivare i servizi informativi.

Se invece si è titolari di un Libretto Smart, l’attivazione dei servizi informativi è automatica e contestuale alla sottoscrizione Libretto. Attivando i servizi dispositivi del Libretto Smart sarà anche possibile acquistare online i Buoni fruttiferi nella versione de materializzata. In pratica si investono i propri risparmi in questa tipologia di strumento finanziario senza la necessità di doversi recare in Posta.

Ma entriamo nel dettaglio.

Come attivare il servizio risparmio postale online su Libretto Smart

Per chi detiene il Libretto Smart, il primo passo è quello di registrarsi sul sito di Poste. In questo modo sarà possibile accedere ai servizi informativi del risparmio postale. Questi servizi, come detto, sono attivati automaticamente alla sottoscrizione del Libretto Smart presso l’ufficio postale.

L’attivazione dei servizi dispositivi consente invece di poter fare operazioni online. La si può chiedere o alla sottoscrizione del Libretto o in un secondo momento, compilando il modulo disponibile presso gli sportelli territoriali.

Chi possiede un c/c BancoPosta con il servizio Internet banking già attivo, le funzionalità dispositive possono essere attivate direttamente online. Lo si può fare tramite App BancoPosta o lettore BancoPosta.

Infine per utilizzare i servizi del risparmio online occorre accedere al sito di Poste e attivare le funzionalità dispositive online.

Illustriamo come vedere i Buoni fruttiferi postali e controllare i risparmi

A questo punto vediamo invece come attivare i servizi informativi per chi detiene il Libretto Ordinario.

Per controllare online i propri Buoni fruttiferi postali occorre anzitutto accedere alla propria area personale sul sito di Poste. Poi inserire i dati del proprio Libretto Ordinario cartaceo o della propria Carta Libretto se il Libretto Ordinario posseduto è del tipo dematerializzato. Infine attivare i servizi informativi.

A questo punto sarà possibile consultare il proprio Libretto ogniqualvolta lo si desidera. Basterà semplicemente accedere alla propria area personale.

Dunque, come vedere i Buoni fruttiferi postali e controllare i risparmi?

Infine, ricordiamo che il servizio risparmio postale online è gratuito, nel senso che non ci sono costi allegati per il servizio e per le operazioni online. Le funzionalità del tipo informative e dispositive sono tutte gratis. Tranne quella relativa alla ricarica della propria Carta Postepay.

Ecco dunque illustrato come vedere i Buoni fruttiferi postali e controllare i risparmi. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo quanto rendono i Buoni postali in questo inizio di 2021.