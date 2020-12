Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Sulla questione relativa a come vanno smaltiti i rifiuti Covid, vi è stato un intervento del Garante della Privacy. Lo stesso ha sottolineato l’importanza che la raccolta debba avvenire secondo modalità tali da assicurare la riservatezza delle persone contagiate o in isolamento. Il tutto, per evitare che alle stesse ne derivi un pregiudizio. Sicché, a tale scopo, i Comuni dovranno individuare delle adeguate soluzioni. Le indicazioni del Garante sono state pubblicate sul sito dell’Autorità ed indirizzate all’ANCI, per essere diffuse a tutti i Comuni d’Italia. Sicché, considerato che l’Autorità non può decidere circa le esatte modalità di effettuazione della raccolta dei rifiuti, lo stesso rivolge l’invito agli Enti. E’ a questi, infatti, che spetta la competenza in proposito. Pertanto, essi dovranno operare scelte organizzative compatibili con l’esigenza di rispettare la riservatezza degli interessati.

In che modo i Comuni potranno adeguarsi alle indicazioni del Garante?

In definitiva: come vanno smaltiti i rifiuti Covid? Ebbene, i Comuni, per contemperare le esigenze di tutela della privacy con quelle sanitarie, dovranno adottare delle misure specifiche. Una delle soluzioni prospettate è quella di far anticipare la raccolta dei rifiuti, provenienti dalle persone infettate o in isolamento, da un preavviso telefonico.

A tale scopo, potranno essere previste delle fasce orarie oppure il ritiro in orari notturni, o ancora l’individuazione, se possibile, di punti di raccolta isolati. Inoltre, per consentire l’identificazione di siffatti tipi di rifiuti, potranno essere utilizzati sacchi di colore differente rispetto a quello degli altri rifiuti.

Ciò anche allo scopo di salvaguardare la salute pubblica e la sicurezza dei lavoratori impiegati nella relativa attività. Nella specie, l’Istituto Superiore della Sanità ha dettato precise raccomandazioni circa il corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti nello stato emergenziale in atto.

Esse sono rivolte non solo ai soggetti interessati dall’infezione ma anche a tutti quelli coinvolti nella gestione dei rifiuti, nonché all’intera popolazione. Inoltre, i soggetti positivi o in isolamento, che non abbiano la possibilità di far ritirare i rifiuti da qualcuno, possono rivolgersi al servizio dedicato di ritiro. Cosicché, si occuperanno di effettuare il conferimento gli operatori a ciò preposti, facenti parte della Protezione Civile, dell’Esercito e della Croce Rossa ecc.

