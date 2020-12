Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Un’invenzione grandiosa la panna da cucina. Chiamata anche crema di latte, la panna altro non è che la parte grassa del latte, ottenuta dal latte fresco per affioramento spontaneo a riposo. Tale sostanza costituisce un alimento che nella cucina italiana e non solo viene utilizzato per molteplici ricette, sia dolci che salate. Chi non ha mai usato anche solo un piccolo ciuffo di panna per insaporire ed amalgamare gli ingredienti di un gustoso primo piatto? In commercio si trovano molteplici tipologie di panna da cucina. Tuttavia, una volta provata questa versione fatta in casa non si potrà più farne a meno. Ecco una ricetta genuina e veloce da preparare in pochissimo tempo. Di seguito, l’occorrente per 6 persone

Ingredienti

100 ml di latte fresco, meglio se parzialmente scremato;

200 ml di olio di semi di girasole;

sale q.b.

La panna da cucina non sarà più la stessa grazie a questa sorprendente scoperta. Procedimento

Solo tre ingredienti per dare vita ad una panna da cucina che regalerà una soddisfazione in più durante la realizzazione di ricette in cui è prevista l’aggiunta della crema di latte.

Innanzitutto, in una ciotola versare il latte ed aggiungere un pizzico di sale. Con l’aiuto di un frullatore ad immersione montare il latte. Durante questo passaggio, versare anche l’olio di semi a filo. Dopo circa 5 minuti, la miscela diventerà spumosa grazie al movimento rapido del frullatore. Una volta raggiunta la consistenza desiderata, far riposare in frigorifero almeno per un’ora prima di utilizzare la panna da cucina fatta in casa. Un’arma potente per dar vita a piatti salati sensazionali senza incorrere in conservanti o prodotti industriali. Insomma, un’idea velocissima che non può non essere replicata ed utilizzata. Provare per credere.

