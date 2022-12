Mai provato un panino così buono con le panelle siciliane e questa variante unica e gustosa

Stanchi dei soliti panini sempre uguali? Con questa facilissima ricetta delle panelle farciremo un ottimo panino, anche grazie ad altri 2 ingredienti davvero unici.

Durante le feste ci ritroveremo con i nostri familiari e gli amici più cari attorno a una tavola. In queste occasioni, ci sarà chi cucinerà i soliti piatti tradizionali, i protagonisti della tradizione che tutti conosciamo.

Altre persone, però, potrebbero voler variare il proprio menù, tentando qualcosa di buono e alternativo. Se poi dovesse essere anche veloce e semplice da preparare, si farebbe davvero bingo.

Una ricetta che racchiude tutte e 3 queste caratteristiche è quella delle panelle siciliane. Si tratta di un piatto tradizionale siciliano, ormai famosissimo in tutta Italia, e non solo. Così potremo dire di non aver mai provato un panino così buono.

Assomigliano a delle sfiziosissime frittelline, e sono comode da mangiare anche comodamente in piedi. Non è raro, infatti, trovare in Sicilia le panelle vendute come street food, da gustare tranquillamente durante un bel giro in città.

Oggi faremo un bel viaggio culinario nella regione Sicilia, una terra ricca di borghi davvero magici in cui trascorrere giorni di vacanza. La nostra ricetta seguirà la tradizione, salvo poi arricchirsi con una nota golosa e alternativa. Il mix di questi sapori ci regalerà un piatto a dir poco delizioso.

Mai provato un panino così buono con un ripieno di panelle, mozzarella di bufala e verdura marinata saporita

Esistono tante farine, alcune di queste ricche di aspetti benefici ma, nonostante questo, ancora poco conosciute. La farina tapioca, ad esempio, è un’ottima farina senza glutine utile per moltissime ricette, così come quella ai ceci.

Per preparare le panelle ecco quali ingredienti ci serviranno:

350 g di farina di ceci ;

; 1 litro di acqua;

una manciata di prezzemolo tritato;

1 cucchiaino di sale fino;

olio di semi per friggere.

Prendiamo una ciotola, e versiamo al suo interno la farina di ceci e l’acqua, e mischiamo bene con una frusta manuale. Aggiungiamo anche il sale, e continuiamo a mescolare, facendo attenzione a evitare grumi nell’impasto.

A questo punto potremo versare anche il prezzemolo tritato, e quindi mettere il tutto sul fuoco. Cominciamo a mescolare in maniera regolare, fino a quando il composto si sarà finalmente addensato. Ci vorranno circa 30 minuti.

Come creare e cuocere le panelle

Trasferiamo l’impasto su un piano liscio o su una teglia ricoperta con carta forno. Livelliamo il tutto, fino a creare uno spessore di circa 5mm. Quando l’impasto sarà freddo, non dovremo fare altro che dividerlo, con una rotella taglia pizza, in quadrati precisi, di circa 4-5 cm.

Scaldiamo l’olio e immergiamovi le nostre panelle, con delicatezza. Faremo cuocere ognuna per circa 2 minuti, girandole dall’altro lato a metà cottura. Capiremo che saranno effettivamente pronte quando saranno coperte dalla classica doratura leggermente croccante.

Una ricetta indimenticabile per gustarle

Normalmente le panelle si gustano all’interno di un buon panino morbido. Così vanno a ruba, perché sono un cibo buono, economico e pratico da mangiare.

Per dare un tocco di originalità alla ricetta, però, dovremmo gustarle nel pane con melanzane o zucchine marinate. Entrambi questi contorni di verdure daranno alla nostra ricetta la morbidezza e l’idratazione perfette. Per concludere, consigliamo di aggiungere una fetta di mozzarella di bufala: il risultato sarà semplicemente eccezionale, e potremo dire di non aver mai provato un panino così buono.