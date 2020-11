Il capello è costituito da tre parti. Quella più profonda si chiama bulbo ed è costituito dalle cellule responsabili della crescita. All’interno del follicolo pilifero è inserita la radice e infine c’è il fusto che è la porzione che si vede ad occhio nudo.

La crescita dei capelli presenta più fasi che prevedono la crescita vera e propria, durante la quale le cellule del follicolo pilifero aumentano di numero, seguita dalla fase di riposo.

Tra la fase di riposo e quella di crescita c’è la fase involutiva in cui il follicolo è stazionario e il capello non aumenta in lunghezza.

Infine nel periodo di riposo il capello è rinchiuso nel follicolo. Terminata questa fase, ricomincia il ciclo.

La caduta dei capelli

Per avere capelli forti, folti e in buona salute è necessario che il cuoio capelluto sia in ottima forma e trattato nel miglior modo possibile.

La caduta è dovuta a fenomeni come il sesso e fattori ereditari. La caduta stagionale è un fenomeno assolutamente normale e ciclico.

Ben diverso è quando la perdita dei capelli diventa sempre più costante portando infine alla calvizie.

Parliamo oggi di alcuni rimedi naturali per risolvere questi problemi. Vediamo come usare l’olio di rosmarino per fortificare il cuoio capelluto.

I benefici

L’olio di rosmarino presenta diverse proprietà vantaggiose. È in grado di purificare il derma del capo, ha una funzione detossinante e contiene la vitamina C.

Viene utilizzato come acqua aromatica povera di alcool. L’olio di rosmarino è un prodotto che deriva dai rametti e dalle foglie della pianta. Si presenta come un liquido trasparente o giallo spento.

Viene spesso utilizzato per massaggiare la cute della testa per favorire o aumentare la crescita dei capelli. È consigliato aggiungerne qualche goccia allo shampoo anche quello neutro.

È inoltre possibile preparare delle maschere per capelli per trattare e rallentare la caduta.

Ecco come usare l’olio di rosmarino per fortificare il cuoio capelluto e favorire la crescita dei nostri capelli.