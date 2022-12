Ecco 3 concorsi per diplomati per lavorare nelle università a Nord e a Sud nell’area amministrativa

Concorsi per diplomati per lavorare nelle Università-proiezionidiborsa.it

Lavorare a tempo pieno e indeterminato nelle università non è solo una prerogativa dei laureati. Sono tante, infatti, le posizioni aperte anche ai diplomati. Presentiamo ora i passaggi chiave dei bandi di 3 diverse università, da Nord a Sud.

Le università sono dei prestigiosi centri del sapere che pubblicano di continuo bandi di concorso per la copertura dei posti che man mano si rendono vacanti. Le figure maggiormente ricercate sono quelle dei docenti, dei ricercatori e degli amministrativi. A quest’ultimo riguardo, ecco 3 concorsi per diplomati per lavorare nelle università italiane.

L’Università degli Studi di Foggia

Sulla G.U. n. 98 troviamo un estratto dell’Università degli Studi di Foggia per 7 posti di cat. C, area amministrativa, a tempo indeterminato. In particolare, due dei posti sono riservati alle FF.AA.

La partecipazione alle selezioni è aperta ai candidati in pieno possesso dei requisiti generici per lavorare nel pubblico. Quanto al titolo di studio, occorre il diploma di scuola superiore di durata quinquennale. Domanda, allegati, titoli utili al concorso e ricevuta di versamento di 15 euro andranno inviati entro le 23.59 del 12 gennaio tramite il sito dedicato.

Gli esami si snodano in una prova scritta e una orale, per un punteggio complessivo di 60 punti (massimo 30 punti a singola prova).

Ecco 3 concorsi per diplomati per lavorare nelle università a tempo pieno

Un secondo estratto apparso sempre sulla G.U. n. 98 riguarda l’Università degli Studi di Milano (codice 22233). Si ricercano 5 unità a tempo indeterminato per l’area amministrativa (4 per la Direzione risorse umane e 1 per il Dipartimento di filosofia) di categoria C. In particolare, uno dei posti è riservato ai volontari militari.

Oltre al pieno possesso dei requisiti generali per l’accesso all’impiego pubblico, ai candidati si richiede il diploma di istruzione di II grado. Le domande, i titoli posseduti e i documenti utili per il concorso vanno inviati tramite l’applicazione informatica SICON disponibile sul sito istituzionale. Parimenti andrà inviata la copia della ricevuta di versamento di 10 euro quale contributo di partecipazione al concorso. I termini di candidatura sono per le ore 12.00 del 12 gennaio.

Al netto dell’eventuale preselezione, la selezione è per titoli (massimo 30 punti) ed esami, una scritta e una orale.

L’Università degli Studi di Milano

Passando infine alla Gazzetta n. 100, troviamo un nuovo bando sempre riguardante l’Università degli Studi di Milano (codice 22241). La selezione è per titoli ed esami e tesa alla copertura di 12 posti (3 riservati ai volontari militari) di categoria C in area amministrativa. Come nei casi precedenti, si tratta di posti di lavoro a tempo indeterminato.

I requisiti generici e specifici sono in linea con quelli del bando di cui sopra. Lo stesso dicasi per la ricevuta di versamento di 10 euro e per l’invio delle istanze. Cambiano solo i termini di invio, fissati per le ore 12.00 del 19 gennaio.

Ci sarà preselezione dei candidati nel caso di più di 200 domande di partecipazione. Per il resto il testo ufficiale prevede massimo 30 punti ai titoli e lo svolgimento di un esame scritto e uno orale.

Per tutti i dettagli tecnici si invita il Lettore a consultare integralmente la fonte ufficiale di proprio interesse.