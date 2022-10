Come usare il sapone di Marsiglia prezioso antibatterico per lavare i pavimenti

Il lavaggio dei pavimenti in casa nostra è uno dei compiti quasi quotidiani di cui dobbiamo occuparci. Dopo aver spazzato per bene le superfici, ci dedichiamo infatti a pulirle con acqua e appositi e specifici detergenti. Spesso siamo alla ricerca del prodotto migliore per i nostri pavimenti, che assicuri alle piastrelle splendore e pulito. Ma anche un impeccabile grado di igiene.

Siamo propensi ad andare al supermercato nella corsia dei detergenti per pavimenti, per cercarne uno che faccia al caso nostro. In realtà, un prodotto molto semplice potrebbe avere insospettabili proprietà antibatteriche.

Un prodotto francese e le sue proprietà

Non tutti sanno che il sapone di Marsiglia, prodotto francese non aggressivo, potrebbe possedere interessanti proprietà antibatteriche. Questo sapone è molto conosciuto nelle nostre case ed è realizzato con ingredienti vegetali e naturali.

Può essere adoperato per la cura delle pelli grasse, per eliminare eccesso di sebo e impurità. Le sue proprietà possono essere propizie anche per la pulizia della nostra casa e dei nostri pavimenti. Scopriamo in che modo adoperarlo allo scopo.

Come usare il sapone di Marsiglia e sfruttare le sue proprietà antibatteriche

Possiamo provvedere alla migliore detersione e all’igiene dei nostri pavimenti utilizzando, quindi, il sapone di Marsiglia. Basterà acquistarne un panetto, che potremo usare sia per la cura del nostro corpo che per la casa. Nella seconda ipotesi e per le nostre superfici, dovremo procedere secondo precise istruzioni. Dovremo riempire il secchio che usiamo per lavare per terra con dell’acqua riscaldata ma non troppo calda. Questa servirà a far sciogliere velocemente il sapone. Dovremo quindi prendere una grattugia e grattugiare un po’ di scaglie dal panetto.

Le getteremo quindi nell’acqua riscaldata. Attenderemo che il sapone si sciolga e potremo lavare il pavimento. Dovremo, infine, risciacquare con acqua per eliminare eventuali residui di schiuma. Ecco come usare il sapone di Marsiglia per i nostri pavimenti, per igienizzarli al meglio. Vediamo ora altri suoi utilizzi per la casa.

Per la cucina e il bucato

Possiamo usare il sapone di Marsiglia anche per l’igiene della nostra cucina, in particolare per togliere l’unto dalle piastrelle alle pareti. Basta insaponare una spugna e strofinare energicamente le pareti unte, risciacquandole in seguito con acqua.

Lo stesso prodotto può poi essere utile per il bucato. Basta riempire la vaschetta della lavatrice con metà detersivo e inserire nell’oblò un asciugamano intriso del sapone. Questo trucco avrà funzione igienizzante e ammorbidente per gli indumenti.

