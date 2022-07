Quando compriamo una casa vecchia, magari anche a buon prezzo, abbiamo certamente piacere di ristrutturarla per renderla a misura delle nostre esigenze. Una delle prime cose a cui pensiamo è la rimozione di vecchi pavimenti con piastrelle datate e di un gusto che non ci piace. Per cui ci apprestiamo a sceglierne di più moderne e in linea con ciò che desideriamo. Magari amiamo il legno, in particolare, ma non siamo propensi all’installazione di uno scricchiolante parquet. Soprattutto in bagno e in cucina.

Per cui, per richiamarne l’effetto in casa, optiamo per il gres porcellanato a effetto legno. Questa soluzione ci permette di abbinare il classico del legno al moderno, per merito di un materiale particolare. Certo, però, la bellezza delle piastrelle dovrà essere preservata nel tempo mediante un’accurata pulizia.

Il gres porcellanato

Il gres porcellanato è un materiale con cui vengono realizzate piastrelle moderne molto belle e originali. Il suggestivo effetto legno chiaro è perfetto per conferire originalità al bagno, mentre lo scuro sta molto bene nella cucina moderna. I pavimenti con piastrelle a effetto legno in gres porcellanato non hanno bisogno di una manutenzione particolarmente minuziosa. Dopo la posa, la qualità resta infatti inalterata anche per diverso tempo. Certo, questo non vuol dire non lavare mai il pavimento. Tracce di sporco e polvere, infatti, possono depositarsi sul gres e oscurarne lo splendore. Esistono prodotti appositi per la detersione di questo tipo di pavimento. Ma un semplice rimedio naturale lo renderà impeccabile.

Per pulire le piastrelle a effetto legno chiaro o scuro del pavimento di bagno o cucina basta 1 semplice rimedio naturale

Per detergere le piastrelle del bagno o della cucina in gres a effetto legno scuro, si può usare l’aceto di mele. L’acidità di questo prodotto è perfetta per la rimozione di macchie dalle piastrelle e, soprattutto, per eliminare l’impronta delle scarpe. L’aceto è inoltre un perfetto igienizzante. Certamente, non lo utilizzeremo puro ma diluito con acqua. Ne basteranno quindi alcune gocce nel secchio per detergere le piastrelle scure, che resteranno anche lucide.

Anche per le piastrelle chiare possiamo usare poche gocce di aceto di mele diluito in acqua e insistendo particolarmente sulle fughe. Qui tende infatti a raccogliersi lo sporco, che le rende annerite. Dopo il trattamento con l’aceto di mele, la sporcizia sarà eliminata. Per pulire le piastrelle a effetto legno in gres si deve dunque procedere in questo modo. Nel caso ci infastidisse l’odore dell’aceto, potremmo lasciare aperte le finestre per attutirlo, quando laviamo il pavimento.

