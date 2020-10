Il bicarbonato di sodio può essere utilizzato anche per il benessere, l’igiene e la cura del cane. Non ha conseguenze, ne’ controindicazioni, è a basso costo e facilmente reperibile. È un rimedio formidabile per rimuovere il cattivo odore dal pelo del cane, dai suoi luoghi preferiti, per la pulizia dei suoi giocattoli e per la puntura delle api.

Ecco come usare il bicarbonato di sodio per il cane

Lavare a secco il cane

Quando il proprio cane rientra in casa, capita spesso che si sia potuto sporcare molto. Se non si ha il tempo di potergli fare un bel bagno, oppure si vuole evitare di lavarlo nuovamente, si può fargli un bel bagno a secco con il bicarbonato.

Spargere il bicarbonato di sodio sul pelo del cane, assicurandosi che questo sia ben asciutto. Strofinarlo leggermente e poi spazzolarlo.

Pulire le coperte del cane e i tappeti

Spesso le coperte e i tappeti dove il cane si stende hanno un cattivo odore.

Si può provvedere anche in questo caso con il bicarbonato.

Spargere e lasciare agire per una trentina di minuti, poi togliere la sostanza passando l’aspirapolvere.

Ecco come usare il bicarbonato di sodio per il cane, disinfettando e pulendo anche i suoi giocattoli

Procedimento

Sciogliere quattro cucchiaini di bicarbonato in un quarto di acqua.

Immergere i giochi e strofinarli con una spugnetta o con una spazzola.

Se ci sono dei peluche, cospargerli col bicarbonato, lasciarlo agire per una quindicina di minuti e poi spazzolarli.

Per alleviare il dolore della puntura di un’ape

Il bicarbonato di sodio, può essere utile ad eliminare la puntura di un’ape. I cani amano saltellare in giro e spesso capita che vengano punti da api, proprio sotto le zampe.

Procedimento

Basta creare un impasto, con un po’ di acqua e bicarbonato. Rimuovere il pungiglione con una pinzetta e applicare l’impasto, anche nelle ore successive, ad intervalli di tempo di circa un ora.

Pulire la cacca e l’urina

Può capitare, che il proprio cane, faccia la cacca o urini su delle superfici non facili da pulire.

Occorre risolvere il problema il più presto possibile. Per eliminare l’odore e ridurre le macchie, cospargere del bicarbonato e lasciarlo agire per un ora. In seguito, spolverare la parte interessata.