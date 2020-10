Quando parliamo del colore degli occhi pensiamo solitamente agli occhi marroni, verdi, azzurri e, forse, grigi. Non tutti sanno che ci sono degli occhi in grado di cambiare colore. Ciò avviene solitamente in due casi distinti, uno molto comune e uno più raro. Ecco il segreto degli occhi che cambiano colore che alcuni potrebbero avere.

Dal buio del grembo alla luce del sole

Il primo caso in cui vediamo gli occhi umani cambiare colore è nei neonati. Questi, infatti, alla nascita, hanno spesso gli occhi di un colore grigio-verde. Impiegano molti mesi, e perfino anni, per cambiare colore.

Il colore degli occhi finale è, ovviamente, definito dalla genetica. Sono i genitori a passare ai bambini i geni che decideranno il colore dei loro occhi.

Allora perché i bambini nascono quasi tutti con lo stesso colore di occhi? Nel grembo il bambino vive in assenza di luce. I suoi occhi, quindi, non hanno bisogno di melanina per proteggersi dai raggi del sole. Per questa ragione l’occhio assume una tonalità chiara. Il tempo passato sotto la luce, dopo la nascita, stimolerà in seguito lo sviluppo della melanina.

Alcuni, però, hanno la fortuna di avere occhi che cambiano colore anche da adulti. Attenzione però, non si parla di cambiamenti irreversibili. Queste sono modificazioni di tonalità temporanee. Dipende, infatti, tutto dalla luce.

In certi casi, infatti, l’iride si modifica per adattarsi alla maggiore o minore presenza di luce. Ciò risulta anche in un cambiamento di tonalità dato dal riflesso della luce nell’iride dato dalla contrazione o rilassamento del pigmento.

Così gli occhi marroni possono diventare gialli, ambrati e con tocchi di verde e gli occhi azzurri possono virare verso il grigio. Il segreto degli occhi che cambiano colore che alcuni potrebbero avere sta molto spesso nel tempo meteorologico. Questi cambiamenti di colore si notano, ad un’analisi più attenta, soprattutto nelle giornate assolate o quando fa brutto.

È, quindi, impossibile passare da occhi marroni a occhi azzurri. Il cambiamento è solo sulla tonalità del colore già esistente. Ma permette di avere colori degli occhi molto diversi a seconda del tempo atmosferico. Purtroppo, però, solo alcuni hanno occhi di questo tipo, mentre la maggior parte delle persone mantiene il proprio colore in qualsiasi condizione meteorologica.