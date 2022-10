Una città in Italia da visitare nel weekend per le attrazioni e il buon cibo

Molte volte per raggiungere località famose dove trascorrere una vacanza passiamo distrattamente da tanti paesi e città. Ci appare il loro nome su cartelli stradali oppure vi transitiamo in mezzo. Alcuni di quei posti potrebbero sorprenderci.

Ad esempio, meriterebbe una visita Cesena, situata tra le colline e il mare. Abitata da epoche remote da Umbri, Romani, Bizantini, crebbe urbanisticamente e d’importanza nei secoli.

La città di Cesena si trova a poca distanza dal mare Adriatico, meta del turismo balneare estivo.

Passeggiando per le sue vie si arriverà a Piazza del Popolo. Questa ha una forma più o meno rettangolare e vi si affacciano edifici incantevoli. Abbiamo, ad esempio, il palazzo Albornoz, o Palazzo Comunale, con affreschi e arredi risalenti al Settecento.

È presente anche la Rocchetta di Piazza, fortificazione con una torre e la Loggetta, che ospita il Museo dell’ecologia.

L’imponente Rocca malatestiana sul colle Garampo, poi, presenta due torri, ospita il Museo dell’agricoltura e molti ambienti sono visitabili. Dall’alto si gode di una vista spettacolare.

Tornando in Piazza del Popolo si può ammirare al centro la fontana cinquecentesca. È in pietra d’Istria e fu costruita su progetto di Francesco Masini.

Una città in Italia da visitare nel weekend ricca di tesori artistici

Continuando l’esplorazione di Cesena potremmo imbatterci in alcune sculture del maestro Leonardo Lucchi, il cui studio si trova proprio di fronte la fontana Masini.

Merita pure una visita la Biblioteca malatestiana, inserita dall’UNESCO tra le Memorie del Mondo. È probabilmente l’unica biblioteca umanistica giunta a noi ancora integra. Fu costruita in un convento francescano nel Quattrocento e conserva antichi codici e arredi originali. La visita guidata è prenotabile tramite un’app, e mail o telefono.

Poco fuori Cesena, invece, troviamo sul Colle Spaziano l’Abbazia di Santa Maria del Monte. In origine sul posto sorgeva una chiesetta costruita sulla tomba del vescovo Mauro, morto nel 946.

Nei secoli furono costruiti un monastero e l’abbazia. Il sarcofago dove riposa il santo vescovo è divenuto in seguito l’altare della chiesa. L’interno è riccamente decorato con affreschi e dipinti e spicca anche la bellezza del coro ligneo. All’esterno si trova il chiostro con al centro un pozzo.

Un museo molto particolare

Nella località chiamata Lizzano di Cesena si potrebbe andare a visitare la bella villa Silvia immersa in un parco. L’edificio del Settecento ebbe come ultimi proprietari il conte Pasolini-Zanelli e Silvia Baroni Semitecolo.

A cavallo tra l’Ottocento e il Novecento la villa fu un centro culturale di riferimento per molti grandi nomi dell’epoca. Tra tutti ricordiamo il poeta Giosuè Carducci, che vi trascorse molte estati. La sua camera è visitabile e contiene molti suoi oggetti personali.

All’interno di villa Silvia si trova anche l’interessante Museo nazionale di strumenti musicali meccanici, il Musicalia.

Adulti e ragazzi rimarranno stupefatti vedendo e ascoltando strumenti come la riproduzione del tamburo meccanico di Leonardo da Vinci o gli organi da strada. Vi sono anche automi e il violano, una macchina musicale composta da un piano e un violino, che suonano se si introduce una monetina. Per visitare il museo è consigliabile la prenotazione.

Cosa mangiare e bere a Cesena e dintorni

Non si può tornare a casa, però, senza aver assaggiato le prelibatezze del territorio. Pensiamo ai cappelletti, alle tagliatelle, ai passatelli oppure al brodetto di pesce o all’anguilla. Sono rinomati anche i salumi e i formaggi tipo lo squacquerone e il formaggio di fossa. Immancabile, poi, è la piadina romagnola e tra i dolci si può gustare il bracciatello cesenate, un biscotto tipico. Tra i vini abbiamo il Romagna Cagnina, il Sangiovese, il Pagadebit.

Una città in Italia da visitare nel weekend potrebbe essere quindi Cesena, con i suoi tesori artistici, architettonici e culinari. Potremo poi proseguire verso il mare per fare una passeggiata in qualche località della Riviera romagnola.

