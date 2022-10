Dopo che il segnale rialzista di metà settembre è stato sconfessato, le azioni Covivio sono crollate di oltre il 20%. Adesso, però, potrebbero esserci le condizioni affinché si tramutino in azioni che potrebbero ripartire al rialzo. Dall’analisi grafica, infatti, arrivano segnali incoraggianti che a breve andremo ad analizzare.

Dal punto di vista dei fondamentali qualunque sia l’indicatore utilizzato, le azioni Covivio risultano essere sottovalutate. La sottovalutazione dipende fortemente dall’approccio considerato. Ad esempio, il rapporto prezzo su utili esprime una sottovalutazione superiore al 50%. Livello che si riduce quando si considerano il prezzo su fatturato e il Price to Book ratio.

Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione superiore al 20%.

Per gli analisti che coprono il titolo, invece, la sottovalutazione, considerando il prezzo obiettivo a un anno, è di poco superiore al 25%. La dispersione tra i prezzi obiettivi indicati dai vari analisti si aggira intorno al 14%, un livello non proprio basso. L’indicazione del prezzo obiettivo medio, quindi, va presa con molta cautela.

Azioni che potrebbero ripartire al rialzo secondo l’analisi grafica

Il titolo Covivio (MIL:COV) ha chiuso la seduta del 13 ottobre a quota 46,50 euro in rialzo del 2,65% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico la tendenza in corso è ribassista e ha come obiettivo più probabile area 40,08 euro (I obiettivo di prezzo). Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura giornaliera inferiore a 4,44 euro. Da notare che questo livello di prezzo già in passato ha frenato la discesa delle quotazioni. La sua rottura, quindi, potrebbe avere importanti conseguenze ribassiste.

L’eventuale rottura di area 40,08 euro, poi, potrebbe aprire le porte al raggiungimento dell’obiettivo successivo in area 28,66 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 17,24 euro (III obiettivo di prezzo).

Qualora il supporto dovesse reggere, le quotazioni di Covivio potrebbero scattare al rialzo con obiettivo più probabile in area 52,55 euro.