Dopo un anno di pandemia, abbiamo capito quanto sarà necessario imparare a conviverci. Anche nelle cose più piccole e scontate, pure banali, ma che fanno parte della quotidianità e contribuiscono a farci sentire a proprio agio. Come fare una passeggiata al parco o come indossare il proprio paio di jeans preferito, fare attività fisica, e perché no, continuare a truccarsi. Anche con la mascherina, anche solo per una videoconferenza o per andare a fare la spesa. Per rendere speciale una cena con il proprio compagno o un caffè a casa di un’amica, se è possibile farlo.

ProiezionidiBorsa oggi vuole consigliare come truccarsi con la mascherina step by step, per continuare a sentirci belli, dentro e fuori, nonostante tutto.

La base

La base non deve essere troppo pesante. Infatti la mascherina tende già ad occludere i pori e a non far respirare la pelle. Invece di un fondotinta ad alta coprenza, meglio optare per un prodotto leggero come una crema colorata o una bb cream per ottenere uniformità e idratazione al medesimo tempo. Come correttore è preferibile scegliere uno ad azione emolliente perché la mascherina secca la pelle. Ne esistono moltissimi in commercio con aggiunta di acido ialuronico o estratto di cetriolo, che contrastano la secchezza cutanea.

Gli occhi

Il mascara sarà il nostro miglior amico. Il consiglio è quello di applicarlo solo sulla rima superiore. Infatti respirare sotto la mascherina crea la condensa e il mascara nella rima inferiore rischierebbe di sciogliersi e macchiare il viso.

Le labbra

Veniamo alle note dolenti. Le labbra ovviamente saranno il punto del viso meno visibile. Il suggerimento è quelle di idratarle con un burrocacao e utilizzare un rossetto no-transfer ad asciugatura rapida che non appiccica.

Il trucco in più: abbinare la mascherina

Prima o poi questo periodo finirà e sarà solo un incubo dal quale sapremo trarre i giusti insegnamenti. Ma nel frattempo, si continua a vivere nel miglior modo possibile. E quindi, perché non abbinare il trucco occhi alla mascherina? Con un ombretto azzurro o un glitter pescato, le soluzioni sono infinite.

Ecco come truccarsi con la mascherina step by step, adottando tutte le misure di sicurezza per la propria salute e per quella degli altri.