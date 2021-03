Tra le tristi conseguenze della crisi causata dal Covid 19 c’è quella della perdita di molti posti di lavoro. La pandemia ha peggiorato una situazione di crisi già presente nel nostro Paese. Spesso i giovani possono solo aspirare a dei posti di lavoro poco pagati e tutelati.

Oggi parleremo di alcune possibilità ben tutelate e di come trovare lavoro pagato moltissimo anche senza titoli di studio.

Un lavoro ben pagato

Il problema di molte posizioni di lavoro che poco allettano i giovano o i disoccupati è che mancano tutele giuridiche. Spesso costretti a lavorare in nero, ancora più spesso si è costretti a lavorare per cifre minime che non permettono una vita dignitosa.

Se siamo alla ricerca di un lavoro pagato bene potremo valutare l’idea di spostarci in Francia nelle regioni del vino per la vendemmia. Si tratta di un lavoro stagionale di raccolta dell’uva che ha molti vantaggi.

Innanzitutto la paga, che si aggira sui 10 euro all’ora. Si sarà iscritti automaticamente alla previdenza francese e di conseguenza si avrà diritto a ricevere gli ammortizzatori sociali una volta terminata la stagione, ovvero si riceverà un sussidio di disoccupazione.

Il lavoro da fare non è particolarmente faticoso e permette di passare 7 ore all’aria aperta, in un clima mite. Queste caratteristiche, unite alla ottima paga ha fatto in modo che moltissimi italiani ogni anno migrano verso la Francia per la vendemmia.

Le regioni in cui è richiesta la manodopera sono specialmente la Borgogna, l’Alsazia, Bordeaux, la zona della Loira, la Provenza e la Champagne. Per gli italiani è molto semplice essere assunti per questo lavoro, essendo la Francia nell’Unione Europea.

Requisiti e informazioni

Come trovare un lavoro pagato moltissimo anche senza titoli di studio? I requisiti per aspirare a queste posizioni sono solo la buona volontà e la disponibilità a raggiungere queste regioni della Francia. Non sono richiesti titoli di studio né la conoscenza avanzata della lingua francese.

Consigliamo agli interessati di cercare ulteriori informazioni sul sito dell’ANEFA, l’associazione francese del lavoro agricolo.

