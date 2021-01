Sempre più persone negli ultimi anni scelgono di iscriversi a corsi online. Su internet ci sono innumerevoli corsi, sia a pagamento che gratis e su qualsiasi argomento immaginabile. Corsi indirizzati a professionisti e corsi pensati per appassionati di bricolage e di cucina. Ma i corsi online si possono inserire nel curriculum?

Cosa inserire nel CV

I nostri esperti di mercato del lavoro ci dicono che non esiste una risposta secca. Il tutto dipende dalla forma che vogliamo dare al nostro CV e dalle posizioni a cui aspiriamo. Non esistono regole ferree per le informazioni da inserire nel nostro curriculum vitae. C’è chi consiglia di inserire ogni tipo di informazione relativa alla persona e chi invece crede sia meglio focalizzarsi sull’aspetto professionale.

Sicuramente se vogliamo proporci per una posizione tecnico-scientifica sarà poco rilevante evidenziare gli sport che pratichiamo o la passione per la pittura. Diverso discorso invece per le professioni creative. Inserire passioni e hobby potrebbe essere una scelta molto intelligente. In quel caso la varietà di interessi potrebbe essere premiata in modo inaspettato.

I corsi online si possono inserire nel curriculum?

Per quanto riguarda i corsi online dipende da che tipo di corso abbiamo realizzato. Se vogliamo comporre un curriculum che useremo per una posizione generalista possiamo scegliere cosa inserire e cosa tralasciare. Se si tratta di corsi realizzati da un’università o da un’istituzione prestigiosa crediamo che sia assolutamente necessario inserirlo nel CV assieme al diploma che è stato emesso. Nonostante il corso sia stato realizzato online può avere molto valore per certificare l’acquisizione di competenze in un dato campo.

Oltre a mostrare le competenze che abbiamo acquisito possiamo dimostrare che ci interessa continuare a formarci e ad aggiornarci. Una delle qualità più apprezzare dai datori di lavoro è, infatti, la capacità di reinventarsi e di continuare a formarsi. In questo modo dimostreremo che siamo persone dinamiche e curiose, consapevoli delle nostre qualità ma anche desiderose di continuare a migliorarci.