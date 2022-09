Come cucinare il fegato in padella con ricette semplici e sfiziose per la dieta

Mangiare sano spendendo poco è diventato, per tutti, un imperativo. Perché è importante mangiare bene e affrontare una alimentazione sana nel menù settimanale. Soprattutto se abbiamo problemi di salute.

Ad esempio, per abbassare il colesterolo qualcuno segue una dieta dei Paesi freddi. Invece, se soffriamo di anemia per carenza di ferro è importante sapere cosa mangiare. Per fare il pieno con ricette semplici e sfiziose.

Sono tante le proprietà nutrizionali del fegato di vitello

Il fegato è un alimento prezioso per la nostra salute. Sono tanti i benefici che si ricavano mangiando una fettina di fegato. Un alimento che dovremmo inserire nella nostra dieta settimanale. Soprattutto se abbiamo carenza di ferro. Infatti il fegato, sia esso di vitello, di tacchino, di maiale o di pollo, è davvero ricco di ferro.

Ad esempio, chi mangia una fettina di fegato di vitello ingerisce 7,9 mg di ferro ogni etto. Meglio ancora con la fettina di maiale, visto che il contenuto di ferro sale a 10,2 mg ogni 100 g. Non vi è dubbio, dunque, che il fegato sia la carne più ricca di ferro. Chi ne ha bisogno, insomma, magari perché anemico, non dovrebbe mai privarsene.

Molto buono e semplice è cucinarlo in padella col limone

Un etto di fegato di vitello, poi, porta in dote circa 140 calorie. Non solo. Nel fegato è presente anche la vitamina D, che è utile sia per favorire il metabolismo sia per migliorare il nostro sistema immunitario. È anche considerato un alimento utile per prevenire l’osteoporosi. Il problema, semmai, è che non tutti sanno come prepararlo. In realtà, non solo fegato alla veneziana, ma ecco come cucinare il fegato in padella con ricette semplici.

Ad esempio, semplicemente con il limone. Si può velocemente far scaldare dell’olio e mettere le nostre fettine di fegato a cuocere, per 3-4 minuti per lato. A circa metà cottura, non dovremo fare altro che versare il succo di un limone spremuto. E poi continuare la cottura, dopo aver salato, con il coperchio. Volendo, possiamo pensare di infarinare il fegato, prima, ma dipende dai nostri gusti.

Come cucinare il fegato in padella con ricette semplici e sfiziose per la dieta

Anche semplicemente usando il burro si possono fare dei gustosi piatti con il nostro fegato. Anche in questo caso è consigliabile, come per il fegato al limone, passare le fettine di fegato nella farina. Facciamo sciogliere una noce di burro, a fuoco basso, in una pentola. Possiamo, volendo, aggiungere anche della salvia per dargli più sapore.

A questo punto non dovremo fare altro che mettere le fettine di fegato in padella facendole cuocere, sempre per 3-4 minuti per lato. A metà, saliamo. Una ricetta veloce, semplice, ma gustosa e sfiziosa per fare il pieno di ferro.

Lettura consigliata

In pochissimi la comprano ma questa carne ricca di ferro ha le stesse proteine del vitello e costa 3 volte meno