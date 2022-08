Il rossetto è sempre qualcosa che affascina. Le bambine sono attirate da questo tubetto che rassomiglia ad un colore da scuola. Imitando le mamme, lo mettono anche loro sulle labbra. Anzi in vendita vi sono delle piccole trousse di trucco per bambini.

Abbellirsi è forse scritto nel DNA dell’essere umano, che sia uomo o donna. Già Cleopatra era famosa per la sua bellezza e per i suoi make up. Le nostre nonne difficilmente rinunciavano al rossetto di colore rosso. Ancora oggi è un colore must.

Rossetto rosso opaco o brillante

Quando si acquista il rossetto, dal colore indiscutibilmente rosso, sorge la scelta fra due tipi. Che sia opaco o brillante tutti i segreti del caso aiutano a non commettere errori. Tuttavia, la scelta segue anche dei piccoli segreti, a volte, poco noti. Ad esempio è sconsigliato scegliere il rosso opaco se si hanno piccole linee sulle labbra.

Così anche per quanto riguarda la forma. Chi possiede delle labbra fini, certamente non sceglierà un rossetto opaco. Infatti, l’opacità del colore tenderà a rendere esteticamente ancora più dure le labbra già sottili. Sceglierà invece questo tipo di rossetto, chi avrà delle belle labbra carnose.

Abbinare rossetto e colore dei capelli

Classicamente per scegliere il rossetto, si prendeva in conto il colore dei propri capelli. Oggi si cambia molto lo stile di pettinatura e con esso anche il colore. Il rossetto dovrebbe seguire di conseguenza questi cambiamenti. Tuttavia oggi vi è piuttosto la tendenza di accordare il rossetto, non tanto con il colore dei capelli, quanto con quello dei vestiti. Se ad esempio si portasse qualcosa di marrone, si cercherà di evitare il colore prugna. Invece con un abito da sera nero si addice molto bene un bel rosso oppure un rosa fucsia.

Che sia opaco o brillante tutti i segreti per scegliere il rossetto

Un altro fattore da prendere in considerazione è anche l’età. Non tanto in riferimento ai gusti, quanto piuttosto proprio alla bocca. Le labbra, che si hanno in giovane età, non sono le stesse di chi ha 50 o 60 anni. Il colore si perde e la carnosità diminuisce, rispetto al rosa naturale delle labbra giovani.

Per questo motivo, ad una certa età, sembra poco adatto scegliere un rossetto del tipo nude. Sono quei rossetti che cercano di riprodurre l’effetto incarnato, il colore stesso delle labbra. Invece contrariamente a quanto si pensa, dopo i cinquant’anni, vanno molto bene i colori vivi. Tra questi il rosso vermiglio, il rosa lampone o l’arancio pop. Questi colori, sia da giovani che superati i 50 anni, vanno sempre bene.

Lettura consigliata

Come schiarire naturalmente i capelli per un look che ringiovanisce