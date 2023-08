Stupisce sapere quanto guadagna un tassista in un anno e quanto potrebbe rendere una licenza di taxi

Un recente decreto legge apre la possibilità di nuove licenze taxi. Quali sono i requisiti per diventare tassista, quanto costa una licenza e qual è il reddito di un tassista oggi in Italia? Stupisce sapere quanto guadagna.

Di recente è scoppiato il caso della scarsità di taxi, specialmente nelle grandi città. Il mondo dei taxi è da sempre stato oggetto di dibattito e polemica, soprattutto per la scarsità delle licenze disponibili. Ma con un recente decreto legge le cose potrebbero cambiare. Infatti, il provvedimento prevede la possibilità per i comuni, città metropolitane e sedi di aeroporti internazionali di rilasciare fino al 20% di licenze in più. Queste saranno rilasciate tramite un concorso straordinario. Ma come si diventa tassista in Italia? Quali sono i requisiti, i costi e i guadagni di questa professione?

Chi può diventarlo

Per poter svolgere l’attività di tassista occorre essere in possesso di alcuni requisiti generali e specifici. Tra l’altro occorre aver compiuto 21 anni ed essere cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione Europea. Inoltre occorre abitare a massimo 50 km di distanza dalla zona in cui si intende operare.

Ovviamente è necessario essere in possesso di patente categoria B o superiore (C o D). Ma non basta. Occorre anche aver seguito un corso di due mesi presso qualsiasi scuola guida. Dopo questo corso la motorizzazione civile rilascia un attestato che certifica l’abilitazione alla professione. Occorre anche l’iscrizione al ruolo di conducente pubblico presso la camera di commercio ed ovviamente possedere la licenza taxi.

Come ottenere la licenza taxi: il concorso o l’acquisto

La licenza taxi è un’autorizzazione concessa dal Comune sulla base della regolamentazione regionale. Il numero delle licenze è limitato e dipende dalla popolazione e dalle esigenze del territorio. Per ottenere la licenza ci sono due modi possibili: partecipare al concorso pubblico indetto dal Comune o acquistarla da un altro tassista che intende cederla.

Il concorso pubblico prevede una prova teorica. Il prezzo della licenza viene fissato dal Comune sulla base del valore locale di mercato. Invece, l’acquisto della licenza avviene tramite una trattativa privata tra le parti, senza alcun limite legale al prezzo. Tuttavia, il Comune deve essere informato della cessione e deve verificare il rispetto dei requisiti da parte dell’acquirente. Inoltre, il cedente deve aver svolto l’attività per almeno cinque anni consecutivi prima di poter vendere la licenza. Il prezzo di una licenza può variare tra 100.000 euro e 250.000 euro.

Stupisce sapere quanto guadagna un tassista in un anno

Il guadagno di un tassista dipende da molti fattori. Incide il numero delle corse effettuate, la distanza percorsa, le tariffe applicate, le mance ricevute. Tuttavia occorre ance tenere conto delle spese sostenute per il carburante, la manutenzione e l’assicurazione del veicolo. Inoltre occorre valutare anche le eventuali rate del mutuo per l’acquisto della licenza o dell’auto. Inoltre, il guadagno può variare in base alla città, al periodo dell’anno, al giorno della settimana e all’orario di lavoro.

In media, si stima che un tassista in Italia possa guadagnare tra i 2.000 e i 5.000 euro al mese. Ovviamente queste cifre possono variare a seconda della località in cui si esercita e del periodo. I redditi salgono nelle grandi città e nei periodi di maggiore afflusso turistico o di eventi particolari. In genere un tassista guadagna in base ai km percorsi al giorno e mediamente un cliente paga in Italia tra 0,90 euro e 1,30 euro a km.

Conviene fare il tassista?

Diventare tassista in Italia non è facile, ma neanche impossibile. Occorre avere i requisiti necessari, ottenere la licenza tramite concorso o acquisto, saper gestire il proprio lavoro con professionalità e competenza. Stupisce sapere quanto guadagna un tassista, ma lo stipendio dipende da molti fattori e non è sempre stabile. Inoltre, occorre tenere conto che la cifra indicata sopra è al lordo delle spese, come la benzina e la manutenzione del taxi. Ed occorre anche tenere conto del costo della licenza e del costo per l’acquisto dell’auto da trasformare in taxi. Quindi prima lanciarsi nell’attività di tassista, meglio fare due conti