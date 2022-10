Come togliere la colla dal vetro e dalla plastica anche senza solventi

Per chi ama il bricolage l’uso della colla è praticamente all’ordine del giorno. In quanto si tratta di una sostanza adesiva che si può praticamente utilizzare su tutte le superfici. Al fine di incollare, di fissare e di riparare anche oggetti che sono di piccole dimensioni.

Pur tuttavia, anche quando si fa molta attenzione non è mai facile evitare la presenza di residui di colla in zone dove invece questa non dovrebbe mai esserci. Di riflesso, specie quando passa molto tempo, rimuovere poi i residui di colla non è mai semplice. Molto spesso, infatti, è necessario l’uso di solventi. Ma in realtà ci sono anche delle soluzioni, delle tecniche e dei metodi con l’uso di sostanze naturali. O che comunque si trovano facilmente tra le mura domestiche. Vediamo allora quali sono.

Come togliere la colla dal vetro e da altre superfici senza troppa fatica

Nel dettaglio, il trucco di base per andare a rimuovere con facilità i residui di colla è quello di ammorbidire la sostanza adesiva che, nel frattempo, si è indurita. Per esempio, su superfici come la plastica si possono scaldare i residui di colla da rimuovere con un phon. Per poi agire con la rimozione. Utilizzando delicatamente una spatola. Oppure muniti di un raschietto.

Mentre per quel che riguarda la rimozione dei residui di colla dal vetro la tecnica ideale è quella di ammorbidire la sostanza adesiva con acqua e sapone. Meglio se mettendo in ammollo la zona dove è presente la colla che poi si potrà rimuovere davvero con più facilità. Ecco, quindi, come togliere la colla dal vetro.

Se la superficie in vetro è invece delicata, e non si può procedere con l’ammollo, allora la colla indurita si potrà rimuovere strofinando delicatamente con uno straccio imbevuto di idratante per la pelle. Oppure con un olio vegetale. Per poi rimuovere i residui di colla ammorbiditi con un panno asciutto.

Dall’alcool all’aceto di vino, ecco altre sostanze per la rimozione degli adesivi

Oltre ai classici solventi che sono acquistabili in commercio, inoltre, per la rimozione di residui di colla dal vetro, facendo sempre attenzione a proteggere le mani, si può utilizzare per ammorbidire pure l’alcool e l’acetone. O semplicemente lo smalto trasparente per le unghie. Da applicare utilizzando un canovaccio o uno straccio. Oppure basta semplicemente andare in cucina e prendere l’aceto di vino bianco. Che sui residui di colla, allo stesso modo, ha un potere corrosivo.

