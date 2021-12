Ci piacerebbe indossare ogni giorno le nostre scarpe preferite senza alcun problema. Eppure, gli inconvenienti sono sempre dietro l’angolo. Su tutti la puzza e l’umidità che un uso prolungato delle stesse può portare.

Infatti, senza alcuna misura di prevenzione, insistendo a mettere sempre le medesime calzature rischiamo seriamente di usurarle. Sebbene i cattivi odori siano un problema soprattutto estivo, anche in inverno la situazione potrebbe ripetersi.

Ecco allora che potremmo porvi fine grazie a un unico rimedio naturale per cui basterà pochissimo per metterlo in pratica. Vediamo di cosa si tratta.

Come togliere puzza e umidità dalle scarpe in un solo colpo con 1 velocissimo trucchetto praticamente infallibile

Spesso decidiamo di trattare a mano le scarpe, per cercare di dargli una ripulita e rimetterle a nuovo. Anche per sbiancare le suole ingiallite abbiamo visto come basti un po’ di olio di gomito. In ogni caso, terminato il breve lavaggio solitamente spruzziamo il deodorante che abbiamo acquistato al supermercato o in negozio, sperando faccia effetto. Purtroppo, però, non sempre otteniamo i risultati sperati.

Puzza e umidità possono essere particolarmente resistenti e non voler proprio lasciare la presa. Per sconfiggerle una volta per tutte potremmo provare un facilissimo metodo totalmente ecologico. Serviranno solo del bicarbonato, un pizzico di sale e qualche goccia di olio essenziale.

Due risultati con una mossa

Per mettere in atto il nostro stratagemma ci servirà l’aiuto di un paio di calzini. Se ne abbiamo qualcuno spaiato, recuperiamoli dal cassetto.

In questi dovremo inserire due cucchiai di bicarbonato, 3 cucchiai di sale e delle gocce dell’essenza che più ci piace. Ora possiamo richiudere i calzini legandoli con uno spago o facendo una sorta di nodo. Per finire li posizioniamo all’interno delle scarpe e aspettiamo che il tutto faccia effetto.

Avremo dato vita a uno straordinario deodorante naturale che ci leverà di torno un bel po’ di problemi. La prossima volta che indosseremo le nostre scarpe potremo togliere i calzini e verificare che abbiano svolto il loro compito.

L’azione combinata di sale e bicarbonato dovrebbe eliminare definitivamente l’umidità presente. L’olio essenziale, invece, contribuirà a garantire un gradevole aroma su tutta la soletta.

Ecco, dunque, come togliere puzza e umidità dalle scarpe in un solo colpo con 1 velocissimo trucchetto praticamente infallibile.

