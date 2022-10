Come togliere macchie di vino, caffè e cioccolato anche ostinate

Per rimuovere le macchie dai vestiti e dalle tovaglie in genere basta il ciclo di lavaggio standard. Ovverosia mettendo i panni in lavatrice per poi stenderli fuori. Oppure, specie d’inverno, si usa l’asciugatrice.

Pur tuttavia, quando le macchie sono davvero ostinate bisogna agire manualmente. Ovverosia andando a smacchiare facendo leva sui classici rimedi della nonna. E questo specie quando la macchia, per esempio, è di cioccolato o di caffè.

E lo stesso dicasi pure quando una tovaglia, un pullover o una camicia si sporca di vino. Vediamo allora quali sono le procedure per eliminare anche quelle macchie che, tra l’altro, a prima vista possono essere impossibili.

Come togliere macchie di vino anche quando queste sembrano impossibili

Nel dettaglio, quando la macchia di vino è fresca il classico rimedio della nonna è quello di tamponare con il sale grosso. Lasciando agire per una mezz’ora. E per poi rimuovere il sale con una spazzola.

Ecco quindi come togliere macchie di vino fresche. Mentre le macchie di vino che sono secche si possono eliminare sempre agendo direttamente. Precisamente, trattando la macchia con una miscela di succo di limone con l’aggiunta di un po’ di sapone liquido. Lasciando agire per almeno un quarto d’ora, sciacquare in acqua fredda e poi aggiungere l’indumento macchiato agli altri da mettere dentro la lavatrice.

Quali rimedi quando la macchia è di cioccolato o di caffè

Ancor più del vino, il coefficiente di difficoltà aumenta per smacchiare quando la macchia è di caffè o di cioccolato. Perché c’è il rischio che le macchie poi non vadano via semplicemente con il lavaggio in lavatrice. E allora, quando per esempio il pullover si macchia di cioccolato, la migliore soluzione è di norma quella dell’ammollo.

Precisamente, mettendo il capo dentro una bacinella con acqua tiepida, alcool e qualche goccia di limone. Mentre se il tessuto è sintetico la macchia di cioccolato, e anche quella di caffè, può andare via sempre con l’ammollo in acqua tiepida. Ma in questo caso con l’aggiunta di acqua ossigenata.

Quando è preferibile l’uso di candeggina delicata per rimuovere la macchia secca

Pur tuttavia, se il capo è delicato, ed è per esempio di cotone colorato, allora ai rimedi della nonna è preferibile l’uso di candeggina delicata per eliminare le macchie secche di caffè in maniera puntuale e mirata. Precisamente, spruzzando la candeggina delicata sulla macchia di caffè secca, e lasciare agire almeno per cinque minuti prima di lavare.

