Come togliere la chiave rotta nella serratura senza aspettare il fabbro

Quando si aprono e si chiudono le porte capita spesso che la chiave si rompe nella serratura. Cosa che succede, per esempio, quando la serratura di una porta si inceppa continuamente e si forza in continuazione, di conseguenza, l’apertura e la chiusura. Così come altrettanto spesso la chiave nella serratura si rompe perché è quella sbagliata, e nello stesso tempo si fa troppa pressione sul cilindretto.

In più, una chiave si può rompere pure quando, facendo troppa pressione, non ci si accorge che questa non è stata correttamente e interamente inserita. Vediamo allora, quando si rompe una chiave, come fare a toglierla dalla serratura senza aspettare il fabbro. Per esempio, quando la chiave si rompe in un giorno festivo.

Come togliere la chiave rotta nella serratura e come evitare che accada di nuovo

Elencati i casi più comuni, che portano alla rottura di una chiave, vediamo allora come rimediare, se nonostante tutto, questa si è rotta rimanendo all’interno della serratura. Al riguardo c’è da dire, prima di tutto, che la rimozione della chiave rotta è più semplice se, come accade spesso, c’è una parte sporgente.

In tal caso, infatti, basterà iniettare con una siringa del comune olio d’oliva, e poi provare a estrarre la chiave utilizzando le pinzette per le sopracciglia. Ecco, quindi, come togliere la chiave rotta nel caso più semplice. In quanto lo scenario cambia drasticamente, invece, se dopo che si è rotta la chiave non c’è la parte sporgente da poter estrarre con le pinzette.

Quando per le chiavi rotte nelle serrature è necessario l’intervento di un professionista

In quanto nella fattispecie l’intervento del fabbro sarà sempre la soluzione migliore. E questo perché senza la parte sporgente, per esempio, si potrebbe pensare di attaccare la parte di chiave rotta con una potente colla.

Oppure estrarre la parte di chiave rotta e non sporgente, dentro la serratura, utilizzando un grosso magnete. Ma si tratta di potenziali rimedi non solo potenzialmente inefficaci, quasi sempre, ma anche tali da poter addirittura peggiorare ulteriormente la situazione.

Quando è meglio che il fabbro cambi pure il cilindretto della serratura

In più, se la rottura della chiave è avvenuta perché la serratura si inceppa, allora nel chiamare il fabbro è praticamente essenziale che venga cambiato pure il cilindro. La cui spesa di norma è molto contenuta. Altrimenti, dopo aver tolto la chiave rotta, il problema potrebbe ripetersi in tempi brevi anche facendo sempre molta attenzione.

