Come togliere le macchie di dentifricio dai vestiti in modo semplice e veloce. Sicuramente, le macchie di dentifricio sono tra quelle più ostiche da rimuovere. In quest’articolo ti suggeriremo un metodo per farlo nella maniera più semplice e veloce possibile. Per applicarlo, devi procurarti un cucchiaio smussato, del detersivo per il bucato, uno smacchiatore, dell’acqua, dell’aceto bianco e qualche panno da cucina morbido.

Prima di tutto, se il dentifricio si è solidificato sul tessuto è bene cercare di rimuoverne la pasta con un cucchiaio smussato. Fatto ciò, inumidisci un panno morbido e utilizzarlo per tamponare l’area macchiata. In seguito, riempi una tazza d’acqua e versa al suo interno qualche goccia di detersivo per bucato. Non commettere l’errore di versarlo sull’indumento senza prima averlo diluito, specialmente se è un detersivo colorato. Immergi il panno all’interno della miscela e massaggia delicatamente la macchia di dentifricio. In seguito, tamponala con un panno inumidito di acqua e lascia che il capo asciughi all’aria aperta.

Se noti che la macchia si è solamente sbiadita, prova a tamponarla utilizzando un panno inumidito di aceto bianco. Non ti preoccupare se la macchia si addensa, perché ciò è dovuto ad una reazione chimica tra il dentifricio e l’aceto. Prova, quindi, di nuovo a pulire la macchia con un detergente. Se anche in questo modo non riesci a rimuoverla, utilizza uno smacchiatore enzimatico, seguendo le istruzioni poste sull’etichetta del prodotto.

Suggerimenti aggiuntivi