Ragni in casa, ecco come allontanarli con rimedi naturali!

In casa riscontriamo spesso delle problematiche che non sappiamo come risolvere. A volte si tratta di fastidi che non ci fanno vivere bene. Uno dei tanti? La presenza dei ragni nelle nostre abitazioni. Questi ospiti, per molti di noi, sono un vero e proprio incubo. L’aracnofobia, infatti, è molto comune. E c’è chi, a causa di questo terrore, non riesce neanche a dormire con un ragno in camera!

Di toccarli non se ne parla nemmeno. Tanti di noi si paralizzano solo a guardarli. E ucciderli è un vero peccato. Sono essere viventi. Perciò è giusto trovare una soluzione efficace, ma al tempo stesso non violenta. Noi di Proiezionidiborsa ne abbiamo una. Perciò, se hai dei ragni in casa, ecco come allontanarli con rimedi naturali.

Prova a usare della menta piperita contro i ragni

La menta piperita è un ottimo rimedio contro i ragni in casa. Mescola una quindicina di gocce di olio essenziale di menta con un po’ di acqua. Ora, versa il composto in uno spray. Spargi la soluzione intorno alle finestre e agli angoli della casa e lascia in posa per qualche ora. La menta terrà i ragni lontani dalla tua casa!

Sapevi che anche l’aceto può esserti d’aiuto?

Sappiamo quanto l’aceto possa aiutarci in diverse situazioni. Anche in questa, dunque, può essere nostro alleato. Mescola un po’ di aceto di vino con dell’acqua e spruzza la soluzione su porte e finestre. Fai sempre attenzione a coprire tutti gli angoli della casa. I ragni così saranno solo un lontano ricordo! Perché? Perché l’aceto contiene acido acetico. Questa sostanza è davvero poco gradita a questi piccoli insetti!

Un altro rimedio molto potente è la farina fossile

Altro rimedio per liberarsi dei ragni in casa è la farina fossile. Si tratta di un insetticida naturale potentissimo! Anche in questo caso, spargila intorno a porte e finestre, facendo attenzione a coprire tutti gli angoli. I ragni non entreranno mai più nella tua casa!

Inoltre, per allontanare i ragni, assicurati di avere sempre casa pulita. Evita, poi di avere troppe piante in casa. I ragni le considerano un ottimo nascondiglio.

Perciò, se hai dei ragni in casa, ecco come allontanarli con rimedi naturali. E tu, li avevi mai provati?