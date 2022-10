Come ordinare l’armadio velocemente e cosa buttare con il cambio di stagione

Abbiamo provato in tutti i modi a rimandare questo momento ma purtroppo è arrivato. Le previsioni meteo annunciano che questa sarà l’ultima settimana di caldo fuori stagione. Questo significa che molti di noi dovranno affrontare a breve il temutissimo cambio dell’armadio. Esistono, però, alcuni trucchetti intelligenti per rendere l’operazione meno faticosa. Trucchetti che potrebbero farci guadagnare spazio e magari anche qualche soldo. Quindi ecco come ordinare l’armadio velocemente e i primi oggetti di cui dovremmo disfarci. Mettere in ordine potrebbe diventare addirittura un piacere.

Controlliamo le taglie dei vestiti e togliamo quelli troppo grandi o stretti

Pulire e ordinare l’armadio è un’operazione da fare con metodo e organizzazione. Prima di iniziare a selezionare i vestiti da tenere o meno dobbiamo toglierli tutti da grucce e cassetti. La seconda operazione sarà quella di pulire la parte superiore del mobile. Possibilmente usando alcuni insospettabili prodotti naturali che abbiamo in cucina.

A questo punto possiamo iniziare a provare i capi e gli abiti. I primi da eliminare sono quelli troppo grandi o che non ci stanno più. Non facciamo vincere la nostalgia e se sono ancora in buone condizioni vendiamoli online o doniamoli in beneficienza. Potremmo fare del bene al nostro portafogli o a chi ha più bisogno di noi.

Togliamo scarpe e accessori dall’armadio

Una delle cose più intelligenti che possiamo fare è quella di riservare l’armadio soltanto ai vestiti. Quindi non alle scarpe, né tantomeno a borse e borselli. Tenerli con gli abiti non farà che aumentare il caos e l’accumulo di polvere. Per le scarpe la soluzione migliore è investire pochi euro e acquistare una scarpiera. Per gli altri oggetti, invece, scegliamo un cassetto dedicato. Li troveremo più facilmente e li avremo sempre a portata di mano.

Idem per sciarpe, cappelli e altri accessori invernali. Fra poche settimane inizieremo a utilizzarli con più frequenza. Quindi iniziamo a lavarli in questi giorni e liberiamoci di quelli che ci hanno stancato. Gli altri piazziamoli su una mensola o in un cassetto.

Come ordinare l’armadio velocemente e cosa eliminare

L’ultima cosa da eliminare sono gli abiti che semplicemente non indossiamo più o che sono passati di moda. In questo caso evitiamo di farci condizionare dai ricordi. Se non indossiamo una t-shirt da 20 anni probabilmente non lo faremo nemmeno questo autunno.

Molto meglio scattarle una foto e postarla su un’app di vendite online. Probabilmente troveremo un appassionato e potremo far rientrare una parte dell’investimento.

Togliere i vestiti ormai inutilizzati ha anche un altro vantaggio legato alla pulizia e alla sanità degli ambienti. Un armadio ben arieggiato e non troppo pieno è decisamente meno soggetto a muffe, polvere e umidità.

