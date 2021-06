Avere un bel giardino colorato e ben curato è quella caratteristica in più che rende la nostra casa perfetta. L’erba sempre della giusta altezza che non ci fa riempire di insetti e animali indesiderati. Ma che fa anche super invidia ai nostri vicini. Per poter raggiungere questi obiettivi è necessario munirsi del tosaerba. Uno strumento indispensabile per facilitarci il lavoro. E se vogliamo che ci duri a lungo dobbiamo conoscere tutti i segreti per pulirlo alla perfezione.

I vari tipi di tosaerba adatti al nostro giardino

Scegliere il tosaerba più adatto non è sempre semplice. Ne abbiamo già parlato in questo articolo. “Quali sono le caratteristiche più importanti da conoscere per poter scegliere il tagliaerba più adatto per il proprio giardino“. Ma la prima distinzione da fare è sicuramente basata sulle dimensioni.

Non è necessario spendere cifre esorbitanti se abbiamo un giardino piccolo. Fino a circa 250mq si può acquistare quello manuale. Oppure l’elettrico con lunghezza di taglio di circa 30 cm, o il robot più piccolo. Se abbiamo un giardino esteso superiore a 1000mq è bene valutare l’acquisto di quello a scoppio. O comunque di lunghezza di taglio di almeno 50cm.

Come pulire correttamente il tosaerba per averlo sempre pronto all’uso ed efficiente

Ora che abbiamo scelto il tosaerba più adatto alle nostre esigenze vediamo come pulirlo. La manutenzione di questo strumento è indispensabile per farlo durare nel tempo. La prima cosa da fare subito dopo l’uso è pulire il sottoscocca. Dopo la rasatura l’erba è ancora morbida e sarà facile toglierla. Se non lo si fa subito sarà più complicato o addirittura impossibile eliminare i residui. Puliamo anche le lame, facendo attenzione. E passiamo anche un panno sulla scocca esterna.

Ora la pulizia periodica

Puliamo il motore esternamente con l’acqua. Ma se abbiamo un tosaerba elettrico evitiamo di bagnare le parti elettriche. Per quello a scoppio evitiamo il filtro e il carburatore. Controlliamo che le lame siano sempre affilate. Possono scheggiarsi se nel nostro giardino ci sono sassi o pietre. Leggiamo il manuale di istruzioni per non sbagliare, soprattutto con il modello a scoppio.

Per finire, prima di riporlo prima dell’inverno puliamolo a fondo. Facendo attenzione alle parti meccaniche e teniamolo in un luogo asciutto. In questo modo ci durerà anni e anni.

Ecco come pulire correttamente il tosaerba per averlo sempre pronto all’uso ed efficiente. La sicurezza prima di tutto. Quando puliamo il tosaerba e soprattutto le lame proteggiamoci con dei guanti appositi. E se stiamo pensando di acquistarne uno nuovo, controlliamo le aste. Si possono trovare a partire da 30 euro.