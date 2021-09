Come svecchiare il soggiorno di casa in maniera low cost con questi 8 trucchetti geniali

I cambiamenti nella nostra vita a volte ci spaventano ma spesso ci fanno stare proprio bene.

E così succede anche a casa non appena cambiamo un mobile, l’illuminazione o semplicemente la disposizione dell’ambiente.

Ci sentiamo immediatamente meglio, avvolti da una stanza nuova e stimolante.

Soprattutto se questa stanza è il nostro soggiorno che abbiamo sempre sott’occhio e dove passiamo tanto tempo.

Tuttavia, il nostro desiderio di cambiamento non sempre può essere assecondato perché magari, proprio in questo momento, non abbiamo tanti soldi a disposizione.

Eppure, in questo articolo, scopriremo 8 stratagemmi da mettere in atto per svecchiare il nostro soggiorno con un budget veramente piccolo.

Andiamo, allora, a vedere come fare questa magia, in poco tempo e con pochi soldi.

Per trasformare il nostro soggiorno da qualcosa che ultimamente ci piace meno a qualcosa che, invece, ci faccia brillare gli occhi, non servono per forza tanti soldi.

Questi 8 trucchetti geniali sono, infatti, veramente low cost e facili da realizzare.

Partiamo dal re del soggiorno che è il divano.

Se la “convivenza” è ormai difficile ma non possiamo comprarne uno nuovo potremmo, innanzitutto, coprirlo con un telo di un colore diverso rispetto all’originale.

E, poi, impreziosirlo con cuscini di varie forme, dimensioni, colori e materiali come il fustagno, ideale per l’autunno.

I tessuti

Il secondo trucchetto riguarda i tappeti, perfetti per ravvivare l’ambiente o coprire un pavimento che non ci entusiasma più.

Potremmo, per esempio, creare degli abbinamenti e delle sovrapposizioni originali con modelli e colori diversi.

Sempre rimanendo in tema tessuti, non dimentichiamoci delle tende.

L’investimento in questo caso sarà un po’ più elevato ma l’effetto novità ci travolgerà da subito.

Per mettere in atto questo terzo trucchetto, potremmo lasciare i supporti che abbiamo, o magari ridipingerli, e poi acquistare nuovi tessuti presso qualche outlet.

Le pareti

Potremmo svecchiare il nostro soggiorno anche intervenendo sulle pareti, sempre in modo low cost.

Il quarto trucchetto è quasi ovvio ma davvero efficace: potremmo cambiarne il colore.

Per esempio, abbandonando il bianco e buttandoci su qualche nuance più accesa o creando dei contrasti tra le pareti.

Viceversa, potremmo seguire il quinto trucchetto e mantenere il colore della parete ma impreziosendola accostando dei quadri di varie dimensioni.

Per stampare le nostre foto ci sono tante alternative, tra cui il Web, per risparmiare e avere comunque un’ottima qualità. Anche se questo non toglie la professionalità dei fotografi e di uno studio fotografico ad hoc.

Un angolo verde

Il sesto trucchetto, invece, ci suggerisce di arricchire il nostro soggiorno creando un angolino verde con qualche pianta ornamentale da interno.

Possiamo affidarci al classico vaso con pianta oppure creare un giardino sospeso con piante grasse.

Gli ultimi due trucchetti

Infine, sono proprio i dettagli a fare la differenza.

Per esempio, seguendo il settimo trucchetto, potremmo provare a colorare il nostro calorifero per un immediato effetto svecchiamento.

Oppure, con l’ottavo e ultimo trucchetto, potremmo puntare sul fai da te per abbellire il soggiorno con qualcosa di assolutamente unico e fatto a mano.

Ecco, allora, come svecchiare il soggiorno di casa in maniera low cost con questi 8 trucchetti geniali e facilissimi da realizzare.