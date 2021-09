La forma fisica desiderata si ottiene con un corretto stile di vita che dovrebbe iniziare già in autunno. Mangiare in modo sano e vario è il modo migliore d’iniziare, specie grazie a queste gustosissime ricette.

In estate moltissime persone preferiscono pasti light e molto veloci. Fra questi esistono certamente le insalate, da preparare in mille modi freschi e genuini. Ma chi pensa che le insalate siano solo estive sbaglia di grosso con queste coloratissime ricette autunnali super profumate e gustose. Ecco alcuni tra gli abbinamenti più sfiziosi sia alla vista che al gusto.

Come preparare un’insalata autunnale che abbia tutto il sapore di quella estiva

La stagionalità impone di lavorare con ingredienti sicuramente diversi, ma non per questo meno buoni. Basterà scegliere alimenti come radicchio, barbabietola, melograno, broccoli, sedano o patate. La prima proposta è un’insalata a base di sedano rapa e tartufo. Con quest’ultimo è possibile realizzare una maionese da abbinare al sedano rapa.

La seconda alternativa è l’insalata di manzo con salsa di peperone. Basterà scottare il manzo e servirlo a fette su una salsa di peperone ottenuta dopo aver frullato i peperoni cotti.

Molto sfiziosa l’insalata di broccoli e topinambur, servita con una salsa di melograno. Per preparare quest’ultima, è possibile usare una centrifuga, in modo da eliminare i fastidiosi semi.

E, per un sapore proprio invernale, è consigliabile sperimentare l’insalata tiepida di cavolfiore verde con cavolo nero e zucca. E, durante la pulizia di quest’ultima, buttare i semi di zucca è un grande errore perché questi sono preziosissimi per tutte queste ragioni.

Un altro accostamento vincente è quello tra patate, cavolfiore e broccoli, per un gusto intenso e autunnale.

In un’alimentazione varia è importante anche il consumo di legumi, per cui sembra ottima anche l’insalata di farro con legumi e carciofi.

Con il cerfoglio è possibile fare una maionese da abbinare al gusto intenso dei broccoli. Esistono un sacco di piante che sono buone da mangiare oltre che da vedere. Per esempio, queste 3 piante commestibili e buone da mangiare che tutti possono facilmente coltivare sul balcone.

Per un’insalata di pesce è possibile preparare del pesce fumé da abbinare al gusto della frutta secca. Per la carne, infine, è ottimo anche l’abbinamento tra pollo, bacon e finocchio.