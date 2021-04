È tornato il momento di preparare una nuova, gustosissima ricetta, con pochi e semplici ingredienti. Ne bastano davvero due: uova e pomodori. Tutti la adoreranno, che sia un piacevole contorno per pranzo o una gustosa colazione proteica e sana. La cosa bella è che anche un cuoco alle prime armi può realizzarla e fare un vero figurone.

È davvero facile e in meno di mezz’ora si potrà portare in tavola una piacevolissima novità. Infatti, bastano un uovo e un pomodoro per realizzare un piatto gustosissimo da leccarsi i baffi a colazione e non solo.

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) tre pomodori rossi;

b) erba cipollina fresca;

c) 50 grammi di mozzarella appassita;

d) tre uova di gallina;

e) olio extravergine d’oliva a piacere;

f) sale, quanto basta;

g) pepe, quanto basta;

h) maionese a piacere;

i) 50 grammi di formaggio grattugiato.

Il procedimento

Bastano un uovo e un pomodoro per realizzare un piatto gustosissimo da leccarsi i baffi a colazione e non solo. Bisogna partire dal pomodoro, rimuovendo con il coltello la parte superiore del frutto e scoprendo la polpa con i semi.

Non buttare questi “cappelli”! Con l’aiuto di un cucchiaio, bisogna “svuotare” i pomodori lasciando poca polpa e togliendo tutti i semi.

Tritare finemente l’erba cipollina e adagiarne un pizzico sul fondo dei tre ortaggi.

A questo punto tocca alla mozzarella, che va tagliata in piccole fette a misura della cavità ricavata nel pomodoro. Se ne deve adagiare una per ciascuno.

Ora è il momento di metterci l’uovo, direttamente dal guscio aperto nella parte superiore.

A questo punto procedere al condimento: un pizzico di sale, uno di pepe e un filo di maionese per insaporire.

Mancano gli ultimi ritocchi: spennellare una pirofila di vetro con l’olio d’oliva e depositare i “cappelli” precedentemente messi da parte. Usare questi ultimi come “piattini” dove adagiare i pomodori ripieni all’uovo.

Infine, guarnire con un ciuffo di formaggio grattugiato.

Infornare per 25 minuti a 200 gradi e servire ben caldo e filante. Buon appetito!