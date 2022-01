Agli occhi dello scrittore francese Stendhal, Napoli è la città più bella dell’universo dai suoi quartieri alla sua maestosa via Toledo. Napoli, come tutte le città italiane, offre tanto da visitare: attrazioni che si snodano lungo i vicoli della città ricche di storia, cultura e tradizioni. In alcune zone è come se il tempo si fosse fermato e si riesce a respirare tutta la totalità dello splendore passato e presente. Oltre all’immenso calore dei suoi abitanti e della città, Napoli è anche tradizione culinaria: dai piatti dolci a quelli salati. Pertanto, è una continua e piacevole scoperta.

Sfumature

Storia e tradizione si snodano tra le strade di una città dai mille volti e dalle tante sfumature. Tuttavia, scoprirli tutti in un solo giorno e per giunta a piedi è impossibile. Proveremo comunque a delineare una mini guida per chi è di passaggio in questa magnifica città. Infatti, andiamo a vedere cosa mangiare e visitare a Napoli se abbiamo poche ore a disposizione.

Potremmo cominciare il nostro tour da piazza Garibaldi muovendoci verso Porta Capuana, antica porta d’accesso alla città. A pochi passi, possiamo ammirare l’imponente Castel Capuano: residenza reale fondata nel lontano 1140. Potremmo poi dirigerci verso il Rione Sanità e lasciarci inebriare dal sontuoso Palazzo dello Spagnolo: famoso anche come set cinematografico di film cult del cinema italiano. Da Mi manda Picone di Nanny Loy alla serie I Bastardi di Pizzo Falcone tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Lungo il cammino, una dolce sosta è d’obbligo: possiamo lasciarci coccolare dalla sfogliatella, il babà o il fiocco di neve, accompagnati dal caffè con la cremina.

Cosa mangiare e visitare a Napoli in un giorno a piedi per lasciarci trasportare completamente nell’atmosfera cittadina

Potremmo poi proseguire lungo via Duomo ed addentrarci negli affascinanti vicoli del centro storico. Qui, dopo una visita al duomo di Napoli, proseguiamo il nostro tour nel 3 decumani in cui si snoda il centro nevralgico della città. Pertanto, potremmo muoverci verso il decumano superiore, dove, nel frattempo, potremmo approfittarne per una pausa pranzo. Ovviamente in base alle nostre preferenze possiamo decidere dove e cosa mangiare. In questo caso, potremmo anche affidarci alle classifiche di Tripadvisor. Ad esempio, per la pizza, potremmo gustarla da Lombardi a Santa Chiara, da 1906 Imperatore o De’ figliole. Al contrario, se invece preferiamo i piatti della tradizione campana e partenopea, potremmo recarci alla Locanda Gesù Vecchio, da D’Angiò-Trattoria Napoletana o da Januarius. Tuttavia, possiamo anche lasciarci guidare dalla nostra curiosità, alla scoperta dei gusti e dei sapori che la zona offre.

Verso casa

Dopo esserci ricaricati, ci toccherà un altro caffè: come da tradizione. Proseguendo lungo il decumano inferiore possiamo raggiungere prima piazza San Domenico e poi piazzetta Nilo, dove potremmo ammirare l’edicola votiva dedicata a Maradona. Infine, possiamo proseguire il nostro tour lasciandoci guidare dalle bellezze che ci circondano. Tra le immense stradine del centro storico: spostandoci verso piazza Bellini, piazza Dante o piazza Bovio. In alternativa, potremmo spingerci verso la Certosa di San Martino, via Toledo, il lungomare o i caratteristici Quartieri Spagnoli.

Lettura consigliata

Ecco cosa vedere e mangiare a Roma in 2 giorni per un tour veloce ed entusiasmante fuori dai consueti itinerari turistici