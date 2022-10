Cancro, Toro e questi 2 segni vivranno una settimana senza gioie per l’oroscopo

Abbiamo superato la metà di ottobre e ci stiamo avvicinando al cuore dell’autunno. Quello che stiamo vivendo è un periodo di grandi cambiamenti e rivoluzioni. Le stelle e i pianeti sono in transito continuo e stanno regalando gioie e dolori ai vari segni zodiacali. E se quelli d’aria stanno vivendo un momento magico non è così per Cancro, Toro e questi 2 segni che iniziano una settimana decisamente difficile. Vediamo quali sono e in quali campi arriveranno le maggiori difficoltà e tensioni.

L’oroscopo settimanale del Cancro

Il Cancro è uno dei segni che ha più difficoltà a gestire emozioni e sentimenti. Caratteristica che lo inserisce di diritto tra i 5 più insopportabili dello zodiaco. Da martedì questa dote poco invidiabile verrà esaltata da un gruppo di pianeti in opposizione. Venere contraria renderà i rapporti di cuore decisamente litigiosi e pieni di incomprensioni. Non andranno meglio le cose sul posto di lavoro dove Mercurio e Giove toglieranno energia, entusiasmo e voglia di fare. Fortunatamente già dalla sera di domenica la situazione tornerà a migliorare, almeno sul versante delle relazioni.

Il Toro dovrà fare grandissima attenzione alle finanze

Momento estremamente delicato sul versante economico per il Toro. I nati sotto questo segno stanno forse spendendo più del dovuto e presto potrebbe presentarsi un conto salatissimo. Molto meglio iniziare a gestire con oculatezza il patrimonio perché l’inverno si preannuncia decisamente lungo e complicato.

Attenzione anche all’amore dove Venere contraria potrebbe portare tensioni nelle coppie di lungo corso. Una situazione passeggera ma da affrontare con calma e pazienza per non creare danni irreparabili. Per fortuna ci sono Saturno e Urano a favorire la riflessione e a mettere un freno ai sempre impulsivi Toro.

Cancro, Toro e questi 2 segni potrebbero faticare sul lavoro e in amore

Settimana decisamente non facile per i nati sotto il segno dei Pesci. Da circoletto rosso soprattutto il weekend con la Luna in opposizione a far salire il nervosismo sopra i livelli di guardia. In particolar modo nell’ambito della coppia dove le liti col partner saranno decisamente animate e pesanti. Una tensione che potrebbe ripercuotersi anche sul posto di lavoro rendendo difficili i rapporti con i colleghi.

L’Ariete è uno dei segni più fortunati della stagione ma questa settimana vivrà una decisa battuta d’arresto. Le peggiori notizie arrivano in campo professionale. Un progetto preparato da tanto e pronto alla partenza sembra stentare a decollare. Uno stop difficile da digerire e che potrebbe generare grande frustrazione.

Per gli Ariete sarà quindi fondamentale non “spostare” il disagio nella vita di coppia e nei rapporti interpersonali.

