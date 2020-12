È capitato mille volte di lavare un maglione in lavatrice e ritrovarselo tra le mani come se avessimo acquistato una misura “baby”.

Nonostante si conoscano le modalità di funzionamento della lavatrice come se fossero un vero e proprio vademecum, spesso si tralascia la sua compagna di avventure: l’asciugatrice.

Ebbene sì, avere un’asciugatrice in casa è comodo, pratico e soprattutto fa guadagnare tempo nelle faccende di casa.

Cosa fare se uno dei nostri maglioni di lana preferiti si restringa dopo un giro in asciugatrice?

Con questo semplice trucco i vestiti torneranno come nuovi!

Lana, un must dell’inverno

Abbiamo già visto come ravvivare i colori dei nostri abiti, adesso è il turno del ripristino della loro misura originale.

L’inverno porta con sé temperature più fredde ed è logico rifugiarsi nei tessuti più caldi e morbidi.

La lana è la protagonista per eccellenza delle stagioni più rigide.

I capi che rientrano in questa qualità non dovrebbero mai essere riposti sopra il calorifero, né essere inseriti all’interno dell’asciugatrice.

Inoltre, non dovrebbero mai essere appesi ad asciugare perché potrebbero sgualcirsi o perdere la loro forma originale.

Se il danno è già bello e fatto non ci resta che munirci di due semplici ingredienti: acqua e bicarbonato.

La magia casalinga

Con una buona dose di speranza, non resta che riporre il nostro capo di lana versione bimba 0-3 anni in una bacinella e aggiungere 3 cucchiai di bicarbonato in 3 litri di acqua a temperatura ambiente.

Questo rimedio permetterà al nostro splendido maglione di lana di riacquistare la sua forma originale. Vale anche si desidera salvare un capo di abbigliamento che ha già fatto il suo tempo.

Nel proprio armadio non mancherà mai un maglione che ha resistito a innumerevoli cambi stagioni, cui siamo legate da un magico potere affettivo. Però è infeltrito.

Nulla da temere! Anche in questo caso, con la stessa procedura, il maglione tornerà a splendere di luce propria.

Non resta che attendere per una notte e con questo semplice trucco i vestiti torneranno come nuovi.