Piazza Affari prima della pausa natalizia conferma la volontà di portarsi al rialzo e continua a puntare verso i 23.100/23.420 da raggiungere probabilmente entro il setup prezzo tempo del 6 gennaio. Ci sono frattanto diversi titoli che iniziano a “carburare al rialzo” in anticipo rispetto al cosiddetto “effetto gennaio”. Cosa significa “effetto gennaio”? Analizzando le serie storiche dal 1898 ad oggi, nel mese di gennaio tendono a performare meglio i titoli a bassa capitalizzazione, le small cap. Proprio oggi vediamo Lucisano Media Group (MIL:LMG) salire del 5,56% e portarsi a 1,14. Il titolo da inizio anno ha segnato il minimo a 0,995 ed il massimo a 2,12. Questa è una small cap che opera nel settore audiovisivo che potrebbe raddoppiare in poco tempo.

L’azienda è stata fondata nel 1958 e ha sede a Roma

Opera nel settore audiovisivo in Italia e produce e distribuisce film per cinema e televisioni. Gestisce anche 8 multiplex e 59 schermi cinematografici.

Nei giorni scorsi avevamo analizzato un’altra interessante realtà del settore ovvero Iervolino Entertainment.

Quali sono altri parametri interessanti invece di Lucisano Media Group?

Samo andati a studiare gli ultimi 4 anni di bilancio e i nostri calcoli portano da un fair value a 2,61 con un gap fra l’attuale quotazione e l’obiettivo di circa il 129%. Leggiamo inoltre un’altra raccomandazione di un’analista che arriva a definire un fair value a 2,90. Ci sembrano ottimi presupposti per decidere di comprare questo titolo.

I pericoli quali potrebbero essere? La struttura dei bilanci si sembra “ben proporzionata” e non ravvisiamo anomalie e/o squilibri nelle varie voci.

Quale strategia di investimento applicare al momento attuale?

Il titolo è da comprare subito in ottica di breve e medio lungo termine con stop loss a 1,07 e primo target verso l’area 1,31 e poi 1,49 da raggiungere in 1/3 mesi.

L’esplosione di momentum odierna ci sembra l’abbrivio per un forte rialzo, quindi il consiglio è di comprare e mantenere perchè il movimento odierno finalmente potrebbe essere il segnale di avvenuto bottom poliennale. L’approccio consigliato è di medio lungo termine e quindi da cassetto (Buy and Hold) in quanto la bassa capitalizzazione ed i volumi bassi di contrattazione potrebbero portare a continui picchi di volatilità di brevissimo.

Si procederà per step.