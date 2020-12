Ricetta irresistibile di puro piacere per occhi e palato le verdure gratinate croccanti e colorate

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Una ricetta perfetta come accompagnamento per un secondo o come piatto principale. La caratteristica principale di questo piatto di verdure è la croccantezza unita al colore. In più si tratta di un piatto con poche calorie, adatto per una dieta che non tralascia il gusto.

La varietà delle verdure che compongono la teglia è meravigliosa: anche i bambini ne saranno attratti e la mangeranno volentieri. Un piatto salutare, composto da verdure di stagione, pronto in meno di mezz’ora e gustosissimo. Si tratta di una ricetta irresistibile di puro piacere per occhi e palato la teglia di verdure gratinate croccanti e colorate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Verdure di stagione e una croccante panatura

Gli ingredienti della teglia di verdure possono variare in base alla stagionalità. Se si sta entrando nella stagione invernale si possono scegliere zucca, finocchi, carote, cipolle o porri, barbabietola, bietola costa etc. In estate si preferiranno peperoni, pomodori, melanzane, zucchine.

Ingredienti:

2 cipolle;

4 o 5 gambi di coste;

2 finocchi;

1/4 di zucca;

2 carote;

olio Evo;

pangrattato q.b.;

parmigiano reggiano (sostituibile con anacardi grattugiati);

sale q.b.:

menta.

Ricetta irresistibile di puro piacere per occhi e palato la teglia di verdure gratinate croccanti e colorate. Ecco come procedere

Le verdure che si utilizzeranno per comporre la teglia dovranno essere scelte per freschezza e qualità. Ognuna di essere deve essere lavata, pelata se necessario, asciugata con cura. Se i prodotti sono biologici o provengono dal contadino di fiducia è possibile lasciare la buccia.

Affettare le verdure in modo che abbiano la stessa misura. È consigliato tagliarle seguendo la lunghezza, lasciandole spesse 4 o 5 millimetri. Questo consentirà una cottura omogenea, ma anche di non bruciare o asciugare troppo le verdure.

Preparare la teglia o una placca con della carta forno. Per un risultato che stupirà i commensali, predisporre le verdure per tipo seguendo delle linee e alternandole. Si creerà una coreografia naturale data dall’alternanza dei colori.

Predisporre il forno al massimo della temperatura. Una volta posizionate, bisogna spennellare con olio tutte le verdure e cospargerle con pangrattato misto a parmigiano (o anacardi). Tutto il composto deve ricoprire le verdure in modo uniforme. Infornare in forno statico per circa mezz’ora, completare con qualche minuto di grill. A cottura ultimata, cospargere sulle verdure la menta tritata finemente.