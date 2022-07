Con questo caldo il gelato non è solo una coccola, ma anche una necessità. Il sapore fresco e delizioso di una cucchiaiata di gelato sembra darci subito sollievo dall’afa. Un boccone di freschezza dopo l’altro e finalmente troviamo un po’ di refrigerio. Ma, per un motivo o per un altro, non sempre abbiamo in casa una vaschetta di goloso gelato. Magari vogliamo eliminare gli zuccheri o non possiamo rischiare di sgarrare con la dieta. Per quanto buono, il gelato confezionato è ricco di calorie e spesso contiene anche parecchi zuccheri raffinati. Allora perché non prepararlo direttamente in casa con ingredienti più sani, senza zuccheri aggiunti? Utilizzando pochissimi ingredienti avremo una scorta di gelato pronto per essere gustato quando vogliamo.

Invece di quello alla nocciola o alla fragola prepariamo questo gelato fresco, estivo e cremoso anche senza gelatiera

Per preparare il gelato non serve per forza la gelatiera, al contrario di quanto si pensi. Utilizzando degli ingredienti che danno cremosità, si può preparare un gelato altrettanto gustoso. Possiamo utilizzare il formaggio spalmabile, ad esempio, molto utile per gelati alla vaniglia o al cioccolato. Ma per quelli alla frutta possiamo sfruttare un altro ingrediente molto gustoso, il latte di cocco. Se non vogliamo che il sapore di cocco sia troppo persistente, basterà dosare gli ingredienti in rapporto 2:1.

Ingredienti:

600 g di polpa di mango (2 o 3 manghi);

600 g di latte di cocco in lattina;

zenzero;

3 cucchiai di sciroppo d’acero o miele.

Procedimento

Prendiamo i manghi, eliminiamo il nocciolo e tagliamo la polpa in cubetti, dopodiché mettiamola in congelatore. Prendiamo la lattina di latte di cocco, a seconda della marca potrebbero servirne almeno un paio. Mettiamo le lattine in frigorifero e lasciamocele per una notte intera. Il giorno successivo mettiamo i cubetti di mango ancora congelati in un mixer e versiamoci il latte di cocco. Attenzione, bisogna utilizzare anche l’acqua di cocco che si sarà separata dalla parte diventata solida. Aggiungiamo un po’ di zenzero e frulliamo finché il composto non sarà liscio e cremoso. A questo punto aggiungiamo il miele o lo sciroppo d’acero, possiamo amalgamarlo o utilizzarlo come glassa. Serviamo subito il gelato oppure trasferiamolo in una vaschetta da riporre in congelatore.

Quindi, invece di quello alla nocciola o alla fragola proviamo questo golosissimo gelato. Il mango è un frutto esotico dal sapore dolce che si sposa benissimo con tante preparazioni. Si può mangiare in pezzi al posto della solita frutta, utilizzarlo per il gelato o per deliziose insalate anche di pesce.

