Al termine di una settimana di contrattazioni che ha visto il Ftse Mib registrare un pattern molto raro, nell’ultima seduta abbiamo visto un rialzo di circa l’1% e alcune azioni che si sono particolarmente distinte con rialzi dal 2,5% a salire. In particolare, Interpump, HERA, Reply e Banca Mediolanum sono state le migliori tra le Blue Chip. Come si presenta la settimana per le migliori azioni dell’ultima seduta di Borsa aperta? Come si presenta la settimana per le migliori azioni che sono riuscite a realizzare una performance circa tre volte superiore a quella dell’indice di riferimento? Diciamo subito che, siccome di Interpump e di HERA ce ne siamo occupati recentemente, concentreremo la nostra attenzione sulle azioni Reply e Banca Mediolanum.

Su HERA, però, qualche parola in più è d’obbligo. Il titolo, infatti, ha dato un interessante segnale di acquisto dopo che aveva rotto un importantissimo supporto. Prestare, quindi, molta attenzione.

Ottimo segnale rialzista per Banca Mediolanum che adesso potrebbe accelerare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Le quotazioni di Banca Mediolanum (MIL:BMED) hanno chiuso la seduta del 19 maggio in rialzo del 2,49% rispetto alla seduta precedente, a quota 8,138 €.

Le quotazioni rompono al rialzo il primo ostacolo lungo il percorso che porta all’obiettivo più probabile in area 8,526 €. A seguire, poi, gli altri obiettivi potrebbero andare a collocarsi in corrispondenza delle linee rosse riportate sul grafico. Da notare che area 8,526 € già in passato aveva frenato la crescita del titolo.

Qualora, invece, dovesse cedere il supporto in area 8,025 €, allora la tendenza in corso potrebbe invertire al ribasso.

Dopo settimane di tentativi le azioni Reply riescono a superare una storica resistenza che impediva ai tori di scatenarsi: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Reply (MIL:REY) ha chiuso la seduta del 19 maggio a quota 106,6 €, in rialzo del 3,00% rispetto alla seduta precedente.

Per questo titolo azionario vale lo stesso discorso fatto per Banca Mediolanum. In questo caso il livello da monitorare per capire se sia in corso un’inversione ribassista passa per area 105,1 €.

Tutti gli indicatori sono impostati al rialzo sul titolo Reply-proiezionidiborsa.it