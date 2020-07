Come si fa ad ottenere la fideiussione? Non è difficile. Hai da poco ingrandito la tua azienda ed il tuo giro di affari? Ti stai espandendo? Sarà arrivata alle tue orecchie la parola fideiussione. La fideiussione è una garanzia all’interno di un contratto; può rassicurare i tuoi clienti nei loro investimenti. In alcuni casi è necessaria ed essenziale, ma vediamo.

Per cominciare

Prima di tutto devi chiederti se per questo contratto ne hai strettamente la necessità o se è un di più. Lo ha richiesto il cliente? Lo prevede la tipologia di contratto o vuoi garantire solo più sicurezza?

Informati sulla legge in proposito, potresti essere svincolato da questo obbligo e trovarti a risparmiare tempo e denaro.

Come procedere

Ottenere la fideiussione, i passaggi. Verifica prima di tutto che la tua azienda possa accedere ad una fideiussione, quando presenterai la richiesta alla società scelta questa effettuerà dei controlli per vedere se sei idoneo. Puoi fare una prima stima da solo facendoti aiutare dal personale dell’amministrazione o da un commercialista.

Scegli la società alla quale vuoi fare richiesta, cerca su internet le valutazioni della stessa e soprattutto le tempistiche con cui opera. Molte compagnie assicurative si occupano anche di questo, prima di tutto vedi se la tua lo fa. Ti verrà sicuramente incontro essendo già suo cliente.

Quali sono?

E’ arrivato il momento di fare la richiesta, prima di tutto chiedi un preventivo. Sarà la società a mandarti il contratto, qui puoi scegliere fra tre tipologie diverse. Quali sono? Ecco alcuni esempi.

Performance bond: è la garanzia che il cliente porterà avanti il lavoro come da contratto.

Bid bond: è la garanzia di offerta, impegna a stipulare il contratto.

Payment bond: è la garanzia di rimborso di un anticipo.

Decidi quale tipologia ti serve, puoi sceglierne anche più di una o tutte e tre. Ovviamente i costi sono variabili.

I documenti che ti troverai sono il contratto di fideiussione ed il contratto di risarcimento, entrambi forniti dalla società.

Il contratto di fideiussione dovrà essere visionato ed in possesso anche del tuo cliente mentre il secondo serve solo a te.

Ti suggeriamo sempre di affidarti ad un esperto se non sei completamente competente e se è la prima volta che fai questo passaggio. Gradualmente potrai acquisire autonomia in proposito, non è difficile.

