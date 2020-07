Mercati giù, oro su, le previsioni degli analisti farebbero intendere che è tutto normale visto che da sempre l’oro e le sue performance sono inversamente proporzionali a quelle dei mercati. E a guardare quanto sta accadendo sulle Borse, anche questa volta la regola è stata rispettata. Infatti alle 16.20 ora italiana, il Ftse Mib arriva a perdere lo 0,65%. Insieme a lui si trovano in territorio negativo anche il Cac 40 (-1%), il Dax (-0,35%) e il Ftse 100 di Londra a -0,7%. E l’oro? Il metallo giallo si trova in gran forma con quotazioni ai massimi da quasi un decennio. Tradotto in numeri: oltre 1850 dollari. A creare la zavorra sulle Borse dopo le attese ottimistiche delle scorse ore, il peggioramento delle relazioni Usa-Cina con la chiusura del consolato cinese a Houston e le minacce di ritorsioni, da parte di Pechino sull’Europa. L’Ue, infatti, sarebbe colpevole, agli occhi della potenza asiatica, di assecondare Washington nel boicottaggio voluto da Trump su Huawei.

Cosa comprare a Piazza Affari

Cosa comprare a Piazza Affari? Mercati giù, oro su, le previsioni degli analisti parlano di prudenza come parola d’ordine. Anche perché come specificato dal team analisi titoli di ProiezionidiBorsa, esiste un concreto pericolo di ribassi sui mercati azionari per una decina di giorni. Nel caso si voglia decidere di comprare, gli analisti di Kepler Cheuvreux votano Buy per Nexi (target a 17 euro). Altri Buy, ma questa volta da Banca Imi arrivano per Fca (9,40 euro), Iren (3,40 euro), Saipem (3,40 euro) e Telecom Italia (0,62 euro) oltre a Unicredit (9,40 euro).

Cosa comprare a Wall Street

Unica certezza in questo frangente è la totale incertezza che si prospetta per l’economia Usa. Infatti i contagi superano ormai sempre più spesso i 1000 casi giornalieri. Paradossalmente a spaventare è la dichiarazione di Trump a favore dell’uso della mascherina. Proprio lui che l’aveva sempre aborrita. Ad ogni modo su Wall Street è da segnalare il caso Coca-Cola Co. (NYSE: KO) dopo trimestrali interessanti. Morgan Stanley lo ha promosso ad un rating overweight, cancellando il precedente Equal weight aumentando parallelamente anche il suo target price a $ 54 dai precedenti $ 52. Sempre Morgan Stanley ha invece declassato Colgate-Palmolive Co. da Overweight ad Equal Weight.

Gli eventi più importanti nel calendario macroeconomico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i vari dati macro, i più interessanti di oggi riguardano riguardano le scorte settimanali di petrolio a stelle e strisce con un saldo a 4,89 milioni di barili, in aumento rispetto alle previsioni che invece parlavano un calo di 1 milione di barili.