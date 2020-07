Consigli per comprare una casa pignorata. Sei alla ricerca di una casa e sei venuto a conoscenza di questa possibilità di acquisto? Non vuoi impegnarti in dei contratti di affitto? Acquistando una casa pignorata avrai a che fare solamente con la banca, il che può essere un vantaggio ma anche uno svantaggio. Vediamo come muoversi:

Valuta attentamente

Prima di tutto valuta il mercato circostante. Stai cercando la casa per abitarla o rivenderla? Sei interessato alla zona o solo al prezzo? Ci sono alte opzioni competitive? Devi avere chiara la risposta a queste domande prima di andare avanti.

Sarebbe bene entrare in contatto e chiedere consiglio a qualche agenzia immobiliare. Chiedere il parere di un esperto è sempre meglio e dà più sicurezza.

Fatti trovare pronto

Consigli per comprare una casa pignorata, non è così difficile. Controlla tutta la legislatura legata all’acquisto di un simile tipo di immobile.

Fatti preparare un prospetto finanziario. Così avrai una chiara idea di eventuali mutui e saprai che tipo di offerta fare.

Cerca informazioni, prova a risalire ai precedenti proprietari. Informati sulle ragioni del pignoramento e se ci sono dei parenti del pignorato che potrebbero essere interessati. Chiarisci soprattutto se ci sono stati problemi legali.

Non si è mai troppo sicuri, specialmente quando si compra una casa, più si sa e meglio è.

Concludi l’affare

Prima di fare un’offerta fai una visita dell’immobile e fai fare una perizia.

Metti in conto eventuali costi di ristrutturazione e lavori agli impianti idraulici o del riscaldamento.

Ricordati che ti stai interfacciando con una banca e non con un privato, la banca desidera concludere la vendita e mette la casa sul mercato presto. In alcuni casi la stima è troppo alta o troppo bassa, sta a te fare l’offerta giusta.

Avrai molti concorrenti, ogni ora può essere importante e fare la differenza. Sii preciso ma muoviti in fretta.

Se perderai questo acquisto non scoraggiarti, sarai ormai pronto per le prossime offerte e andrai più spedito. L’importante è che tu esca sicuro da questa transazione, avrai imparato come muoverti. La prossima volta sarai agevolato in molte cose e richiederà la metà del tempo la formulazione dell’offerta.

