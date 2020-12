Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le chiamate vocali stanno venendo pian piano sostituite dai messaggi e dalle note vocali. Ormai parlare al telefono è diventato quasi obsoleto. Ogni giorno si inviano e ricevono note vocali di ogni lunghezza. Che sia per raccontare qualcosa o per chiedere cosa bisogna comprare per la spesa.

Ma come si fa ad essere certi che il destinatario abbia ascoltato il messaggio vocale?

Come si fa a capire se un messaggio vocale di WhatsApp è stato ascoltato?

L’applicazione di messaggistica per eccellenza è sicuramente WhatsApp. Anche se ormai i messaggi vocali possono essere inviati sulla maggior parte delle applicazioni più usate. Messanger di Facebook, Telegram e anche Instagram. Ecco come fare.

Per quanto riguarda WhatsApp, è possibile capire se il destinatario ha ascoltato una nota, sia in chat singola che in un gruppo. E anche se non si ha la funzione della spunta blu attiva. È molto semplice. Nella chat singola basta controllare il colore del simboletto del microfono nel fumetto del messaggio vocale. Se sia il microfono che il simbolo del Play sono blu, allora il messaggio è stato ascoltato. Altrimenti se sono grigi o verdi (in base al sistema operativo) significa che il destinatario non ha riprodotto il messaggio.

Per i gruppi è leggermente differente. Questo perché il messaggio vocale deve essere riprodotto da tutti i membri per poter cambiare colore e diventare blu. Per poter sapere chi ha sentito il messaggio vocale bisogna seguire lo stesso procedimento dei messaggi di testo. Noi di ProiezionidiBorsa ne abbiamo già parlato qui.

Ed ecco come si fa a capire se un messaggio vocale di WhatsApp è stato ascoltato. Per le altre applicazioni di messaggistica il procedimento è simile. Su Telegram, ad esempio, si avranno due spunte e un cerchio pieno. Mentre per Messanger si vedrà l’icona in piccolo della persona a cui si è inviato il messaggio. Mentre su Instagram al momento si può solo sapere se il destinatario ha visualizzato il messaggio.