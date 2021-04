Sia per gli studenti che per i lavoratori la concentrazione è un argomento importante. Normalmente si pensa che più tempo si passa a studiare o a lavorare in modo stacanovista, migliore sarà il risultato.

Effettivamente non è proprio così. Naturalmente se dobbiamo passare un esame di biochimica a Medicina o magari scrivere una recensione di uno spettacolo la concentrazione sarà differente.

Ad ogni modo il principio di base è quello di ottimizzare gli sforzi in poco tempo per ottenere il massimo del risultato. In più il nostro cervello riesce in media a restare concentrato al massimo non più di 30 minuti.

Come sfruttare al meglio le capacità di concentrazione in soli 30 minuti e lavorare la metà del tempo

Ci sono numerose tecniche che permettono di concentrarsi. Le prime cose da ricordare oggigiorno, sono i disturbi provocati dalla tecnologia. Siamo effettivamente sottoposti a numerosi stimoli che impattano fortemente la nostra concentrazione.

Come possiamo in effetti focalizzarci sulla lettura e studio con rumori di squilli, vibrazioni di telefoni, messaggi, arrivo di email?

Nonostante il multitasking sia una capacità più che lodevole, il nostro cervello si stresserà più facilmente e non darà il massimo dei risultati.

I punti principali per la gestione del tempo e dell’organizzazione

Sembra assurdo ma sappiamo bene che a volte in 8 ore di tempo riusciamo a produrre meno che in 4. Sapere di avere tutta una giornata impegnata ci stressa molto di più che avere la prospettiva del tempo libero.

In generale lavorare 4 o 6 ore è più efficace, secondo degli studi che riportano le percentuali di produttività all’interno delle aziende. Motivo per cui nei paesi scandinavi hanno dei ritmi di lavoro inferiori e una qualità di vita più elevata rispetto ad altri Paesi.

Ecco i principi per sapere come sfruttare al meglio le capacità di concentrazione in soli 30 minuti e lavorare la metà del tempo:

a) pianificare e organizzare la giornata stilando una lista delle cose da fare e degli impegni;

b) eliminare notifiche di email messaggi e applicazioni;

c) fare delle pause ogni 30 minuti per ricaricare le energie cerebrali ed essere più efficienti;

d) concedersi una settimana o week end rilassante senza tecnologia (TV, PC, telefono).