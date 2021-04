È ormai un anno che le quotazioni di questo titolo azionario sono come bloccate in uno strettissimo trading range di cui parlavamo già in un precedente report. Gli investitori, quindi, si chiederanno quando si uscirà dalla fase laterale che ha colpito il titolo Pininfarina. Solo dopo che la lateralità è stata spazzata via, infatti, si potrà tornare a puntare sul titolo al rialzo o al ribasso che sia.

Dal punto di vista dei fondamentali non ci sono molte indicazioni su Pinininfarina, ne’ ci sono analisti che danno una raccomandazione. L’unico aspetto veramente positivo legato al titolo è legato alla sua posizione finanziaria. La società, infatti, è molto solida e ha un indice di liquidità immediato e di lungo termine molto buoni. In entrambi i casi, infatti, l’indice è superiore a uno, per cui la società non ha alcun problema a onorare le pendenza sia nel breve che nel lungo termine.

Quando si uscirà dalla fase laterale che ha colpito il titolo Pininfarina: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Pininfarina (MIL:PINF) ha chiuso la seduta del 21aprile a quota 1,08 euro in rialzo del 1,41% rispetto alla seduta precedente.

Per comprendere lo stato in cui si trova il titolo e la difficoltà di effettuare operazioni di trading concentriamoci sul time frame mensile. Come si vede grafico, infatti, è ormai oltre un anno che le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 1,075-1,235 euro. Solo una chiusura mensile esterna a uno di questi livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Qualora si dovesse andare al rialzo le quotazioni si potrebbero spingere fino in area 3 euro per un potenziale guadagno di oltre il 200%. Al ribasso, invece, il titolo potrebbe scendere fino in area 0,4 euro per un potenziale ribasso del 60%.

Conclusione: monitorare con attenzione cosa accadrà in prossimità dei livelli 1,075-1,235 euro.

Time frame settimanale

Time frame mensile