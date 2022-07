Anguria e melone sono gli assoluti protagonisti di queste caldissime giornate estive. Ci sono serate in cui mangeremmo solo quelli. Freschi, ma anche assolutamente piacevoli, questi due frutti, che potremmo però assaggiare anche in altre versioni. Alcune ricette assolutamente impensabili, ma che abbiamo suggerito ai nostri Lettori, per provare qualcosa di alternativo. Stanno arrivando sulle nostre tavole anche le pesche delle coltivazioni dirette italiane. Succosissime, ma addirittura colte dalla pianta con un mese di anticipo per le condizioni particolari del tempo. Eppure, sulle nostre tavole in questi giorni c’è un frutto che non sarebbe tipicamente estivo, ma che possiamo trovare tutto l’anno. Parliamo dell’ananas e della bontà di servirlo fresco, da solo, nelle macedonie o col gelato. Visto che gli italiani amano l’ananas vediamo qualche idea alternativa su come servirlo.

Come servire l’ananas in maniere alternative

Tecnicamente non dovremmo dimenticare che l’ananas è un frutto tropicale e che proprio in quelle regioni di origine viene presentato anche in modo alternativo. Come nel caso di questa ricetta che prevede l’utilizzo del miele e della cannella. Creando, assieme allo zucchero di canna un liquore caramellato, da versare direttamente sull’ananas, per un piacevole contrasto tra caldo e freddo. Un modo davvero particolare di servire l’ananas soprattutto una sera che avremo gli amici a cena.

Come servire l’ananas agli ospiti con 3 condimenti davvero gustosi

Semplicissimo, ma proprio per questo spesso dimenticato, è l’ananas servito col limoncello fresco. A differenza di quello al rum, piacevolissimo d’inverno, quello con il limoncello magari ghiacciato sarà un piacere unico per combattere il caldo. Ancora meglio se il liquore sarà di produzione artigianale, per assaporare meravigliosamente ananas fresco e limoncello a chilometro zero.

Chi ama andare a mangiare al ristorante cinese, avrà visto qualche volta la ricetta del maiale con l’ananas. Potrebbe sembrare un pugno nello stomaco, ma l’acidità mista a dolcezza dell’ananas ben si presta ad abbinarsi con la carne di maiale. Cerchiamo di non speziare eccessivamente la nostra carne, facendola saltare in pezzettini in padella con un soffritto leggero e servendola poi con dei pezzetti di ananas.

Un piatto pieno di salute

Come servire l’ananas agli ospiti con 3 condimenti e con l’ultimo suggerimento che offriamo i nostri Lettori. Una leccornia che presentano in molte zone del Nord Europa e che prevede semplicemente un piatto freddo con salmone e ananas. Un vero e proprio concentrato di nutrienti, eccezionali per la nostra salute e particolarmente presenti in questi due alimenti.

Lettura consigliata

Potremmo chiamarla l’insalata alleata del cervello perché con i suoi ingredienti semplici e gustosi aiuterebbe mente e memoria