La zuppa corsa è insieme al cacciucco uno dei piatti più gustosi della tradizione marinara italo-francese. Semplice da realizzare, da il meglio di sé accompagnata dalla salsa rouille, dal pane toscano abbrustolito e dall’Emmenthal grattugiato. Ma vediamo nel dettaglio come cucinare la zuppa corsa perfetta per stupire la platea.

Gli ingredienti per 6 persone

a) 2 kg di pesce povero: vanno bene gallinelle, scorfani, naselli e cefali

b) una carota

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

c) un sedano

d) una cipolla

e) qualche spicchio d’aglio, a seconda dei gusti personali

f) tre/quattro pomodorini

g) prezzemolo

h) una foglia di alloro

i) pepe

l) vino bianco

g) sale e olio

Per la salsa rouille:

a) 250 grammi di maionese

b) Harissa o peperoncino a piacere.

Per servire il piatto

a) pane toscano abbrustolito a fette o cubetti

b) Emmenthal a profusione da aggiungere alla bisogna

Come cucinare la zuppa corsa perfetta: i passaggi e la preparazione

Iniziamo a pulire e sfilettare il pesce. Una volta completata l’operazione prepariamo la base di cottura e raccogliamo in un recipiente gli scarti accompagnati da aglio, cipolla, sedano e sale. Il tutto andrà fatto bollire con l’acqua a filo per circa mezz’ora.

In questo lasso di tempo dedichiamoci alla salsa rouille. Prendiamo un etto di mollica di pane, aggiungiamo aglio tritato, peperoncino, sale e bagnamo tutto con il composto di pesce. A questo punto aggiungeremo due tuorli d’uovo e emulsioneremo il preparato con una frusta e mezzo bicchiere d’olio. È il momento di farla riposare in frigo.

Proseguiamo nella preparazione facendo soffriggere aglio e cipolla in un recipiente alto. Quando sono al punto giusto inseriamo patate e pomodori e poi aggiungiamo la polpa di pesce. Prima di mettere a sobbollire a fuoco basso per 45 minuti aggiungiamo il fumetto preparato in precedenza.

Manca un ultimo passaggio e la nostra zuppa corsa è pronta: dopo i 45 minuti passiamo il composto nel tritaverdure e rendiamo il tutto omogeneo.

Ci siamo: è il momento di servire il piatto con accanto il pane grigliato e i crostini su cui spalmare la salsa. Per un tocco di classe aggiungiamo l’Emmenthal grattugiato.